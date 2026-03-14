به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی عصر شنبه در جلسه با شهرداران استان با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در جنگ نابرابر و تبریک قبولی طاعات و عبادات با اشاره به خرید بیش از ۱۸۰ دستگاه خودروی خدماتی، آتشنشانی و حمل زباله توسط شهرداریها، اظهار کرد: بنا بر برآورد انجام شده، ارزش این خودروها در زمان خرید ۴۰ میلیارد تومان بوده، اما اگر امروز میخواستید این تعداد خودرو را تأمین کنید، حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه داشت که نشاندهنده اهمیت بهروزرسانی ناوگان در زمان مناسب است.
غراوی با تأکید بر لزوم آمادهسازی شهرها برای میزبانی از مسافران نوروزی، اضافه کرد: با آراستن شهرها به پرچمهای سیاه در غم شهدا و پرچم جمهوری اسلامی، شرایط میزبانی از مهمانانی را فراهم کنیم که به دلیل حملات ناجوانمردانه دشمن، ناچار به سفر به استانهای امن از جمله گیلان شدهاند.
معاون استاندار گیلان با اشاره به نزدیکی پایان سال و لزوم تصویب بودجه ۱۴۰۵ شهرداریها، خاطرنشان کرد: بودجه پیشنهادی باید تا پایان فروردین به تصویب برسد و شهرداریهایی که تاکنون اقدام نکردهاند، هرچه سریعتر نسبت به این مهم اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تعیین تکلیف تفریغ بودجه سنوات گذشته، افزود: گزارش حسابرسی بودجه ۱۴۰۳ باید همراه با گزارش بازرس قانونی تا پایان شهریور به تصویب شورای اسلامی شهر برسد، در غیر این صورت کل بودجه با مشکل مواجه میشود.
غراوی با هشدار به شهردارانی که با شوراهای شهر اختلاف دارند، گفت: برخی اختلافات باعث میشود بودجه تصویب نشود که این موضوع قابلیت ورود و ایرادگیری دارد و باید هرچه سریعتر با شورای موجود تعیین تکلیف شود.
معاون استاندار گیلان با اشاره به درخواست برخی شهرداریها برای تمدید مهلت محاسبه عوارض ساختمانی بر مبنای سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: شهرداریها میتوانند پیشنهاد خود را به شورای اسلامی شهر ارائه دهند و در صورت تصویب، این تخفیف برای شهروندانی که تا پایان فروردین اقدام به دریافت جواز کنند، اعمال خواهد شد.
وی در پایان از برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با شهرداران خبر داد و گفت: موضوعات مربوط به بودجه ۱۴۰۵، لایحه عوارض ابلاغی و اقدامات شهرداریها در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
