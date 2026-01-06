  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

فرماندار تنگستان: پدافند غیرعامل نیازمند آمادگی همه دستگاه‌ها است

فرماندار تنگستان: پدافند غیرعامل نیازمند آمادگی همه دستگاه‌ها است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: تحقق برنامه‌های پدافند غیرعامل نیازمند آمادگی کامل همه دستگاه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی سه شنبه شب در نشست پدافند غیرعامل شهرستان تنگستان اظهار کرد: پدافند غیرعامل یکی از موضوعات حیاتی در مدیریت بحران و حفظ امنیت پایدار شهرستان است و همه نهادها باید با نگاه پیشگیرانه به آن ورود کنند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید در همه زمینه‌ها آمادگی کامل داشته باشیم تا در صورت بروز هرگونه تهدید طبیعی یا انسانی، بتوانیم با کمترین آسیب و بیشترین کارآمدی عمل کنیم.

فرماندار تنگستان با اشاره به لزوم شناسایی نقاط ضعف در زیرساخت‌ها و فرآیندها تأکید کرد: نقاط ضعف دستگاه‌ها باید به‌صورت دقیق شناسایی و با برنامه‌ریزی منسجم رفع شود و پیشگیری همیشه کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از مقابله است.

وی خاطرنشان کرد: از مدیران دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود اعتباراتی را که به منظور اجرای پروژه‌ها تعریف شده است را پیگیری کنند تا این پروژه‌ها به سرانجام برسند و بی شک اتمام این پروژه‌ها در زمینه پدافند غیر عامل کمک شایانی خواهند کرد.

در این نشست بر اهمیت و ضرورت تقویت آمادگی همه دستگاه‌ها در حوزه پدافند غیرعامل تأکید شد.

کد خبر 6716008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها