به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر شنبه در نشست شورای معاونین فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حضور میدانی و ارتباط مستقیم با شهروندان، از نزدیک در جریان مشکلات قرار گیرند و روند اجرای پروژه‌های عمرانی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.



فرماندار دشتی افزود: پاسخگویی دقیق، برخورد همراه با سعه‌صدر و حوصله از مهم‌ترین وظایف مدیران است و آنان باید به‌گونه‌ای عمل کنند که مردم در مراجعه به دستگاه‌ها احساس آرامش و رضایت داشته باشند.



مقاتلی با اشاره به اهمیت رصد و نظارت مستمر بر بازار ادامه داد: بازدید از واحدهای صنفی باید هم به‌صورت محسوس و هم نامحسوس انجام شود تا از بروز هرگونه کمبود، تخلف یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود.



فرماندار دشتی بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های متولی برای تأمین نیازهای مردم و ایجاد آرامش در فضای بازار تأکید کرد.

مقاتلی همچنین بر استمرار تلاش ها جهت آمادگی لازم برای برگزاری مطلوب انتخابات در سراسر شهرستان تاکید کرد.