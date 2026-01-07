نامگذاری «روز کرمان» و ضرورت های آن

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهر کرمان، نگین درخشان جنوب شرق ایران، همواره به دلیل سوابق تاریخی غنی، فرهنگ اصیل و نقش محوری‌اش در جغرافیای ملی و بین‌المللی، مورد توجه بوده است.

از مجموعه تاریخی گنجعلی خان تا باغ‌های زیبای شاهزاده ماهان، هر گوشه‌ای از این شهر حکایت از تمدنی کهن دارد.

در میان تقویم رسمی و فرهنگی ایران، روز هفدهم دی ماه، به عنوان «روز ملی کرمان» نامگذاری شده است؛ نامگذاری که صرفاً ادای دین به یک منطقه جغرافیایی نیست، بلکه تجلیل از هویت، استقامت و میراث گرانبهای مردمان این دیار است.

از سال ۱۴۰۳ روز ۱۷ دی ماه به عنوان روز کرمان در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، که البته پیشنهاد نامگذاری این روز سال‌ها پیش مطرح شده و مناسبت آن همزمانی با روز بزرگداشت خواجوی کرمانی بود.

اما در این میان بسیاری از فعالان حوزه فرهنگی و گردشگری استان کرمان این روز را مناسب نامگذاری به عنوان روز کرمان نمی‌دانند. به همین منظور با صمد قربان نژاد، دانش آموخته دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی و هنرمند فعال در حوزه فرهنگ و گردشگری درباره چرایی نامناسب بودن نامگذاری این تاریخ به عنوان روز کرمان به گفتگو نشستیم.

به نظر شما فلسفه نامگذاری روز شهرها چیست و اساساً با چه هدفی انجام می‌شود؟

در ابتدا باید عرض کنم که منظور از «روز کرمان» به طور مشخص روز شهر کرمان است و نه استان کرمان و بر اساس تجربه نامگذاری روز شهرهای مهم ایران می‌توان دریافت که دلیل این نامگذاری‌ها کمک به توسعه گردشگری و معرفی بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و سایر ظرفیت‌های آن شهر می‌باشد.

من احساس می‌کنم روز بزرگداشت خواجو خود به تنهایی آنقدر حائز اهمیت است که می‌تواند به عنوان یک روز مهم، برنامه‌های مستقلی را به همراه داشته باشد و عملاً وقتی که روز کرمان در روز بزرگداشت خواجو قرار می‌گیرد بخش زیادی از ظرفیت برنامه‌های مرتبط با شخصیت خواجوی کرمانی کمرنگ می‌شوند.

با نگاهی به نامگذاری روز شهرهای مهم ایران، مانند شیراز، اصفهان، تبریز و سایر شهرها می‌توان دریافت که نامگذاری هر کدام با اولویت فصل‌هایی در نظر گرفته شده که بتوان بیشترین استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی را داشته باشد. به طور مشخص علی رغم وجود شخصیت‌های ادبی بزرگی مثل حافظ و سعدی در شیراز و یا شهریار در تبریز نامگذاری روز این شهرها ارتباطی با روز بزرگداشت مشاهیر ذکر شده ندارد و اولویت اول حداکثر استفاده از ظرفیت‌های حضور مهمان و گردشگر از سایر استان‌ها و یا حتی خارج از کشور بوده است.

اما متأسفانه در نامگذاری روز کرمان کمترین توجهی به استفاده از ظرفیت گردشگری نشده است و صرفاً به یک نامگذاری تقویمی بسنده شده است.

به طور مشخص نقدهای شما برای نامگذاری این روز چه مواردی می‌باشد؟

اول اینکه، دی ماه یکی از نامناسب‌ترین ماه‌های سال برای سفر به خاطر سرمای شدید هوا و هم به دلیل همزمانی با فصل امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها می‌باشد. از سوی دیگر در شهر کرمان همزمان شدن این روز با سالگرد شهادت ده‌ها نفر در مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی این روز را در کام مردم کرمان تلخ نموده است.

همچنین فضای حاکم در شهر کرمان به طور کامل معطوف به برنامه‌های مرتبط با سالگرد سردار شهید سلیمانی می‌باشد. لذا مجموع این دلایل بیانگر این است که این روز برای نامگذاری به عنوان روز کرمان مناسب نمی‌باشد و عملاً نمی‌تواند کمکی به توسعه گردشگری کرمان نماید.

پیشنهاد شما برای روز کرمان چیست؟

با توجه به اینکه شهر کرمان هنوز به عنوان مقصد گردشگری نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد و اکثر گردشگران از شهر کرمان به عنوان یک گذرگاه برای رسیدن به مقاصد اصلی گردشگری خود در جنوب و شمال کشور استفاده می‌کند، به همین دلیل به نظر می‌رسد باید روز کرمان در دهه آخر اسفند یا شهریور و یا اوایل دهه دوم فروردین ماه باشد و طی آن با برنامه‌ریزی‌های دقیق و هدفمند در برگزاری رویدادهای مهم فرهنگی، هنری و گردشگری بتوان نهایت استفاده را از ظرفیت آن برای معرفی بیشتر کرمان داشت.

به نظر شما چه راهکاری برای انجام این امر وجود دارد؟

من اعتقاد دارم که حوزه فرهنگ حوزه پویایی است و ممکن است هر تصمیمی که امروز ما می‌گیریم فردا جای نقد داشته باشد و هیچ اشکالی هم ندارد و این ذات فرهنگ است که پویا و زنده است.

به هر حال وقتی تصمیم نادرستی گرفته می‌شود باید همه دست به دست هم بدهیم و درصدد اصلاح آن باشیم. من پیشنهاد می‌کنم که شورای فرهنگ عمومی استان کرمان به خصوص استاندار و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در کنار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شورای اسلامی شهر کرمان و سایر نهادهای ذیربط به این مسئله ورود کنند و با همفکری کارشناسان این حوزه بتوانند با در نظر گرفتن موارد متعدد به یک روز مناسب برای نامگذاری به عنوان روز کرمان برسند و برنامه‌های هدفمند و متعددی را برای آن در نظر بگیرند.

همانطور که در شهر شیراز و یا بوشهر همه ساله رویدادها و جشنواره‌های خاصی را در روز و هفته آن شهر در نظر می‌گیرند که خود عامل مؤثری برای توسعه گردشگری فرهنگی می‌باشد.