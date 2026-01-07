به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص نایاب شدن برخی اقلام اساسی نظیر روغن خوراکی در بازار اظهار کرد: ما در اصناف احتکار نداریم و احتکار به معنی عرضه نکردن و انبارکردن کالا با هدف گران فروختن در آینده ممکن است بیشتر در واحدهای تولیدی یا وارداتی اتفاق بیفتد. در واحدهای صنفی که همه چیز آن در معرض دید قرار دارد، احتکار اتفاق نمیافتد.
وی ادامه داد: با این حال، ما در اتاق اصناف ایران با هرگونه توزیع نکردن و عرضه نکردن کالا با هدف افزایش قیمت، آن هم در شرایط حساس فعلی اقتصادی کشور بجد مخالف هستیم و به زبانی دیگر معتقدیم خیر و برکت از آن کالا میرود.
رئیس اتاق اصناف ایران از افزایش کنترل و بازرسیهای مشترک برای جلوگیری از احتکار کالا در کشور خبر داد و گفت: گشتهای مشترک اصناف، سازمان حمایت و تعزیرات برای مقابله با احتکار، افزایش یافته و انبارها، سردخانهها و دیگر مکانهای مرتبط بهطور منظم بازرسی میشود. اگردر بررسی ورود و خروجهای کالا متوجه شویم که کالایی مصداق احتکار دارد، برایش پرونده تشکیل شده و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود. در صورت ماندگاری زیاد هم کالا به سازمان اموال تملیکی تحویل خواهد شد.
نظر شما