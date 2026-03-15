فروش سبدی کالا تخلف است؛ برخورد با متخلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: طبق گزارشهای واصله از سوی برخی فعالان صنفی مبنی بر فروش سبدی کالا توسط برخی از شرکتهای پخش، موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، نودهفراهانی افزود: کنترل و تنظیم بازار به ویژه در شرایط بحران و به منظور رفاه حال شهروندان و توزیع به موقع کالا و خدمات در سطح شهر در اولویت قرار میگیرد، از این رو با هر گونه تخلف و عرضه کالا تحت عنوان فروش سبدی برخورد میشود.
به گفته وی، پیش از این سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز هشدار داده بود که برخی شرکتهای پخش از شرایط التهاب کالایی ناشی از تحولات منطقهای سوء استفاده کرده و اقدام به فروش اجباری کالا در کنار اقلام اساسی میکنند.
رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد: در شرایطی که عرضه مایحتاج شهروندان باید همچنان و کمافیالسابق در واحدهای صنفی ادامه داشته باشد، اقدام برخی از شرکتهای پخش مبنی بر فروش سبدی کالا، موجب ایجاد تلاطم در بازار شده و نظام عرضه و تقاضا را مختل میکند.
نودهفراهانی اظهار کرد: اجبار به فروش برخی کالاهای کممصرف در کنار اقلام اساسی (فروش سبدی کالا) یک تخلف محسوب میشود و بیشک بازرسان اتاقهای اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی نیز برخوردهای قانونی لازم با افراد یا شرکتهایی که مرتکب این تخلف شوند را خواهد داشت.
