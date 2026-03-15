  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

فروش سبدی کالا تخلف است؛ برخورد با متخلفان

فروش سبدی کالا تخلف است؛ برخورد با متخلفان

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: فروش سبدی کالا، نظام عرضه و تقاضا را مختل می‌کند، بنابراین با متخلفان برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: طبق گزارش‌های واصله از سوی برخی فعالان صنفی مبنی بر فروش سبدی کالا توسط برخی از شرکت‌های پخش، موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، نوده‌فراهانی افزود: کنترل و تنظیم بازار به ویژه در شرایط بحران و به منظور رفاه حال شهروندان و توزیع به موقع کالا و خدمات در سطح شهر در اولویت قرار می‌گیرد، از این رو با هر گونه تخلف و عرضه کالا تحت عنوان فروش سبدی برخورد می‌شود.

به گفته وی، پیش از این سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز هشدار داده بود که برخی شرکت‌های پخش از شرایط التهاب کالایی ناشی از تحولات منطقه‌ای سوء استفاده کرده و اقدام به فروش اجباری کالا در کنار اقلام اساسی می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد: در شرایطی که عرضه مایحتاج شهروندان باید همچنان و کمافی‌السابق در واحدهای صنفی ادامه داشته باشد، اقدام برخی از شرکت‌های پخش مبنی بر فروش سبدی کالا، موجب ایجاد تلاطم در بازار شده و نظام عرضه و تقاضا را مختل می‌کند.

نوده‌فراهانی اظهار کرد: اجبار به فروش برخی کالاهای کم‌مصرف در کنار اقلام اساسی (فروش سبدی کالا) یک تخلف محسوب می‌شود و بی‌شک بازرسان اتاق‌های اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی نیز برخوردهای قانونی لازم با افراد یا شرکت‌هایی که مرتکب این تخلف شوند را خواهد داشت.

کد خبر 6775240
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها