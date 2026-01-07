تاکید فرماندار اردبیل بر تشدید نظارت بر توزیع کالابرگ

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری صبح چهارشنبه در جلسه قرارگاه تنظیم بازار اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت چهار هزار فروشگاه مجاز و مراکز زنجیره‌ای، توزیع عادلانه و دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز تضمین شده است.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی آسان و عادلانه تمامی شهروندان به کالاهای مورد نیاز در قالب طرح کالابرگ، افزود: در شهرستان اردبیل، یک سیستم نظارتی جامع و همه‌جانبه بر کل فرآیند توزیع کالاها مستقر شده است تا اطمینان حاصل شود که هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه صورت نپذیرد و کالابرگ به درستی و بر اساس عدالت توزیع شود

فرماندار اردبیل با تشریح زیرساخت‌های موجود برای اجرای موفق این طرح، بیان کرد: در حال حاضر، حدود چهار هزار فروشگاه در شهرستان اردبیل دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای طرح کالابرگ هستندکه این عدد قابل توجه، نشان‌دهنده شبکه توزیع گسترده ما استو علاوه بر این، برای تکمیل پوشش‌دهی و جلوگیری از ایجاد هرگونه دغدغه در تأمین کالاها، از ظرفیت کامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و سایر مراکز توزیع معتبر نیز به صورت هم‌افزا استفاده خواهد شد.

وی گفت: این تنوع در مراکز عرضه تضمین می‌کند که بار ترافیکی توزیع بر یک بخش خاص متمرکز نشده و دسترسی ساکنین مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان تسهیل شود.

قلندری با تاکید بر پایداری وضعیت موجود، به مردم اطمینان داد: مردم شریف شهرستان اردبیل نباید نگران کمبود اقلام اساسی باشند که تمامی کالاهای مورد نیاز و سبد تعیین شده طرح کالابرگ در شهرستان به میزان کافی تأمین شده و مشکلی در این خصوص وجود نداردو هدف اصلی این اقدامات، تسهیل معیشت خانوارها و اجرای منصفانه سیاست‌های دولت در حوزه تنظیم بازار است.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: ذخایر استراتژیک شهرستان تحت پایش مستمر قرار دارند.

وی از دستگاه‌های نظارتی خواست تا با گشت‌های مشترک و بازرسی‌های مستمر، بر قیمت‌گذاری و توزیع صحیح کالاها نظارت دقیق داشته باشند و هرگونه گزارش مردمی در این خصوص را با فوریت پیگیری نمایند.