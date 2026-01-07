به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی ظهر چهارشنبه در بازدید از مراکز عرضه کالاهای اساسی اظهار کرد: طرح امنیت غذایی و بهبود معیشت در سراسر کشور از امروز اجرایی شده و بحث تأمین ذخایر استراتژیک، به اندازه نیازهای ماه‌های آتی کالاهای استراتژیک و ضروری دوازده قلم در سطح استان خریداری و ذخیره شده و در سطح فروشگاه‌های استان عرضه خواهد شد.

وی افزود: شهروندان هیچ گونه نگرانی از بابت کالاهای اساسی نداشته باشند، کمبودها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رصد می‌شود و در صورت کمبود در اسرع وقت کالاهای مورد نیاز مردم تأمین خواهد شد و در این راستا طی روزهای آینده با واردات از مرکز و کشورهای خارجی کمبودها تأمین خواهد شد، لذا شهروندان با تأمین نیازهای روزمره خریدهای خود را انجام دهند و در روزهای آینده علاوه بر تأمین ذخایر استراتژیک شاهد تثبیت قیمت و کمیت کالا در سطح استان خواهیم بود

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به ذخایر کافی و توزیع منظم کالاها، از همکاری کلیه اصناف در رعایت قیمت‌های اعلام شده تقدیر کرد و افزود: گروه‌های نظارتی این اداره کل در راستای کنترل بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده به صورت شبانه‌روزی بر کلیه مراکز پخش و عرضه نظارت دارند.

گفتنی است این گونه بازدیدهای مشترک و برنامه‌ریزی‌شده در آینده نیز تداوم خواهد یافت.