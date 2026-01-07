جریمه ۱۱ میلیاردی قاچاقچی سوخت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن پور گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بندرلنگه به پرونده قاچاق ۱۵ هزار لیتر نفتگاز به ارزش پنج میلیارد و ۶۳۷ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی پیرامون حمل سوخت یارانه‌ای، تخلف قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

حسن پور گفت: مأموران پلیس آگاهی بستک، این میزان سوخت را از یک دستگاه کامیون تانکردار کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.