زن و شوهر قاچاقچی مواد مخدر در خلخال دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ همت اللهیاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، مأموران انتظامی شهرستان خلخال در عملیات هوشمندانه و مشترک پلیسی موفق به دستگیری زن و شوهر قاچاقچی در محور سرچم-خلخال شدند.

وی افزود: در این عملیات ۳ کیلو و ۴۳۰ گرم تریاک جاسازی شده در سواری سمند کشف و خودروی مورد استفاده قاچاقچیان توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خلخال با بیان اینکه زن و شوهر قاچاقچی با تهیه محموله مواد مخدر از مرکز کشور قصد انتقال آن به شهرستان خلخال را داشتند؛ گفت: قاچاقچیان با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.