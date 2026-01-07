  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

زن و شوهر قاچاقچی مواد مخدر در خلخال دستگیر شدند

زن و شوهر قاچاقچی مواد مخدر در خلخال دستگیر شدند

اردبیل-فرمانده انتظامی شهرستان خلخال از دستگیری زن و شوهر قاچاقچی و کشف ۳ کیلو و ۴۳۰ گرم مواد مخدر در عملیات هوشمندانه پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ همت اللهیاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، مأموران انتظامی شهرستان خلخال در عملیات هوشمندانه و مشترک پلیسی موفق به دستگیری زن و شوهر قاچاقچی در محور سرچم-خلخال شدند.

وی افزود: در این عملیات ۳ کیلو و ۴۳۰ گرم تریاک جاسازی شده در سواری سمند کشف و خودروی مورد استفاده قاچاقچیان توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خلخال با بیان اینکه زن و شوهر قاچاقچی با تهیه محموله مواد مخدر از مرکز کشور قصد انتقال آن به شهرستان خلخال را داشتند؛ گفت: قاچاقچیان با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

کد خبر 6716322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه