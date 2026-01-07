به گزارش خبرنگار مهر، علی رمضان‌پوررئیس بازرسی کل استان اردبیل عصر چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان خلخال در دیدار با سرمایه‌گذاران و متولیان واحدهای تولیدی این شهرستان، بر نقش نظارتی و حمایتی سازمان بازرسی در تحقق شعار سال «حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری» تأکید کرد.

وی با اشاره به مأموریت‌های دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری سازمان بازرسی کل کشور افزود: این دفتر با هدف صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، رفع موانع تولید و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مصوبات، اقدام به برگزاری ملاقات‌های مردمی، حضور در جلسات شهرستانی و نظارت بر عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می‌کند.

رئیس بازرسی کل استان اردبیل گفت: در همین راستا، در شهرستان خلخال از ساعت ۱۰ تا ۱۴ نشست‌های مستقیم و چهره‌به‌چهره‌ای با سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و مسئولان واحدهای تولیدی برگزار شد که طی آن، مسائل و مشکلات این حوزه به‌صورت میدانی و کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رمضان‌پور با بیان اینکه مسئولان استانی و شهرستانی نیز در این جلسات حضور داشتند، تصریح کرد: در این نشست‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه در گردش، مسائل مالیاتی، مشکلات بیمه‌ای، موانع حقوقی و بعضاً ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مطرح شد و راهکارهای لازم برای رفع این مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بخشی از مشکلات مطرح‌شده با پیگیری‌های اداری و هماهنگی میان دستگاه‌ها قابل حل است، اما برخی از مسائل نیازمند برگزاری جلسات تخصصی‌تر با حضور مسئولان ذی‌ربط است که مقرر شد با هماهنگی فرماندار محترم شهرستان خلخال، جلسه دوم ستاد پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی در خود شهرستان برگزار شود.

رئیس بازرسی کل استان اردبیل با تأکید بر لزوم حمایت عملی از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی در کنار نقش نظارتی خود، حامی سرمایه‌گذاران قانون‌مدار بوده و تلاش می‌کند با رصد دقیق روند اجرای مصوبات و قوانین، از بروز بروکراسی‌های زائد و تصمیمات سلیقه‌ای جلوگیری کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار این نشست‌ها، تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و همراهی مدیران شهرستانی، زمینه رفع موانع تولید، رونق سرمایه‌گذاری و تقویت واحدهای تولیدی در شهرستان خلخال بیش از پیش فراهم شود