هاشمی: حکمرانی اسلامی باید بر مبنای عدالت و حضور در میان مردم باشد

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول حکمرانی اسلامی، گفت: مدیران باید با مهربانی، عدالت و تواضع با مردم برخورد کنند و همواره در میان جامعه حضور داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول حکمرانی اسلامی، بیان کرد: مدیران باید با مهربانی، عدالت و تواضع با مردم برخورد کنند و همواره در میان جامعه حضور داشته باشند.

وی افزود: اساسنامه دانشگاه عالی دفاع ملی که سال ۱۴۰۲ تقدیم مقام معظم رهبری شد، با هدف ارتقای توان مدیران در درک مسائل سیاسی، اجتماعی و مدیریت بحران تدوین شده و تأکید بر حکمرانی صحیح دارد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نامه تاریخی امام علی (ع) به مالک اشتر بیان کرد: کلیدواژه‌های اصلی حکمرانی اسلامی مهربانی، دوستی با مردم و عدالت‌محوری است و پرهیز از آزار و اذیت آنان اساس آن را تشکیل می‌دهد.

هاشمی با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری تأکید کرد: مدیران باید به میان مردم بروند، مشکلات آنان را بشنوند و برای حل آن اقدام کنند.

وی افزود: حکمرانی اسلامی یعنی هم‌زمان توجه به پروژه‌های کلان و رسیدگی به مسائل کوچک مردم، از پروژه راه‌آهن و آبرسانی گرفته تا مشکلات خانوارهای آسیب‌پذیر است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: در جلسات مدیریت انرژی تأکید شد که اگر دستگاهی مقررات را رعایت نکند، با آن برخورد خواهد شد.

وی همچنین نقش رسانه‌ها را در اطلاع‌رسانی و ارتباط با مردم مهم خواند و اظهار داشت: اصحاب رسانه خط مقدم اطلاع‌رسانی هستند و باید واقعیت‌ها را به مردم منتقل کنند.

هاشمی با اشاره به مصوبات سفر و پروژه‌های عمرانی استان گفت: در حوزه عمرانی ۱۵ همت اعتبار اختصاص یافته و بیش از ۳۳ همت پروژه بانکی و اقتصادی از جمله پروژه فولاد قائنات و معدن طلا در استان فعال شده که زمینه اشتغال بیش از هزار نفر را فراهم کرده است.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: ایجاد ناامیدی در جامعه خیانت به نظام است و مدیران موظف‌اند با اطلاع‌رسانی شفاف و امیدبخش، مردم را در جریان پیشرفت‌ها قرار دهند.

