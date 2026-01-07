هاشمی: حکمرانی اسلامی باید بر مبنای عدالت و حضور در میان مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول حکمرانی اسلامی، بیان کرد: مدیران باید با مهربانی، عدالت و تواضع با مردم برخورد کنند و همواره در میان جامعه حضور داشته باشند.

وی افزود: اساسنامه دانشگاه عالی دفاع ملی که سال ۱۴۰۲ تقدیم مقام معظم رهبری شد، با هدف ارتقای توان مدیران در درک مسائل سیاسی، اجتماعی و مدیریت بحران تدوین شده و تأکید بر حکمرانی صحیح دارد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نامه تاریخی امام علی (ع) به مالک اشتر بیان کرد: کلیدواژه‌های اصلی حکمرانی اسلامی مهربانی، دوستی با مردم و عدالت‌محوری است و پرهیز از آزار و اذیت آنان اساس آن را تشکیل می‌دهد.

هاشمی با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری تأکید کرد: مدیران باید به میان مردم بروند، مشکلات آنان را بشنوند و برای حل آن اقدام کنند.

وی افزود: حکمرانی اسلامی یعنی هم‌زمان توجه به پروژه‌های کلان و رسیدگی به مسائل کوچک مردم، از پروژه راه‌آهن و آبرسانی گرفته تا مشکلات خانوارهای آسیب‌پذیر است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: در جلسات مدیریت انرژی تأکید شد که اگر دستگاهی مقررات را رعایت نکند، با آن برخورد خواهد شد.

وی همچنین نقش رسانه‌ها را در اطلاع‌رسانی و ارتباط با مردم مهم خواند و اظهار داشت: اصحاب رسانه خط مقدم اطلاع‌رسانی هستند و باید واقعیت‌ها را به مردم منتقل کنند.

هاشمی با اشاره به مصوبات سفر و پروژه‌های عمرانی استان گفت: در حوزه عمرانی ۱۵ همت اعتبار اختصاص یافته و بیش از ۳۳ همت پروژه بانکی و اقتصادی از جمله پروژه فولاد قائنات و معدن طلا در استان فعال شده که زمینه اشتغال بیش از هزار نفر را فراهم کرده است.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: ایجاد ناامیدی در جامعه خیانت به نظام است و مدیران موظف‌اند با اطلاع‌رسانی شفاف و امیدبخش، مردم را در جریان پیشرفت‌ها قرار دهند.