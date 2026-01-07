امام جمعه گناوه: زکات ظرفیتی بزرگ برای عدالت اجتماعی و رفع محرومیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح چهارشنبه در نشست با رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر پیرامون هماهنگی تشکیل کارگروه تخصصی زکات با تأکید بر اهمیت زکات در اسلام اظهار کرد: زکات یکی از واجبات الهی و از ارکان مهم نظام اقتصادی اسلام است که نقش بسزایی در کاهش فقر، توزیع عادلانه ثروت و تقویت همبستگی اجتماعی دارد.
وی با بیان اینکه زکات در جامعه اسلامی ریشهای دیرینه دارد، افزود: مردم مؤمن و متدین همواره نسبت به پرداخت زکات اهتمام داشتهاند، اما آنچه امروز بیش از گذشته ضرورت دارد، ساماندهی، مدیریت صحیح و اعتمادسازی در حوزه جمعآوری و هزینهکرد زکات است.
امام جمعه گناوه با اشاره به ظرفیتهای بالای استان در حوزه زکات گفت: بخشی از زکات بهصورت پراکنده و غیر مدیریتشده پرداخت میشود که این موضوع موجب میشود آثار واقعی این فریضه الهی در جامعه بهطور کامل نمایان نشود.
وی نقش روحانیت، مبلغین و دستگاههای فرهنگی را در ترویج فرهنگ زکات بسیار مهم دانست و تصریح کرد: تبیین احکام، فلسفه و آثار اجتماعی زکات باید بهصورت مستمر و هدفمند در منابر، نمازهای جمعه و جماعات و برنامههای فرهنگی، تبلیغات محیطی دنبال شود.
حجتالاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان و آستانه عید سعید فطر بهترین فرصت برای احیای این واجب الهی است، خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی شفاف درباره موارد مصرف زکات و فطریه و معرفی مصادیق روشن، موجب افزایش اعتماد عمومی و مشارکت بیشتر مردم خواهد شد.
وی در پایان بر استفاده از همه ظرفیتها برای ترویج فرهنگ زکات تاکید کرد و تأکید کرد: زکات تنها یک کمک مالی نیست، بلکه ابزار مهمی برای تحقق عدالت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و گرهگشایی از مشکلات نیازمندان است و همه نهادها باید در این مسیر همافزا و مسئولانه عمل کنند.
در این نشست امام جمعه گناوه به عنوان رئیس کارگروه تخصصی زکات گندم و فطریه تعیین شد که به زودی این کارگروه با حضور ائمه جمعه دیگر شهرستانها تشکیل جلسه میدهد تا موضوعات مختلف در این زمینه به صورت کارشناسی بررسی شود.
