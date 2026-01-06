نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد در واحدهای استانی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از ۲۴ ساعت تا برگزاری امتحانات پایان‌ترم باقی مانده بود، دانشگاه آزاد اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای، نحوه برگزاری امتحانات را به واحدهای استانی هر دانشگاه واگذار کرد و در ادامه بر حضوری بودن امتحانات تأکید کرد.

بر اساس این تصمیم، هر یک از واحدهای استانی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به شرایط محلی، ماهیت دروس و نوع رشته‌ها، درباره حضوری یا مجازی بودن امتحانات پایان‌ترم تصمیم‌گیری کرده‌اند. با این حال، استان تهران تا زمان نگارش این گزارش، هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده و این موضوع موجب ابهام، نگرانی و افزایش التهاب در میان دانشجویان این استان شده است.

در همین حال، با اعلام تصمیمات جدید واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی، نحوه برگزاری امتحانات پایان‌ترم در برخی استان‌ها مشخص شده است که جزئیات آن به شرح زیر است:

دانشگاه آزاد واحد همدان

امتحانات پایان‌ترم دروس عملی و کارگاهی تمامی رشته‌ها و همچنین دروس تخصصی رشته‌های پزشکی به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

امتحانات دروس عمومی رشته‌های پزشکی و دروس نظری و عمومی رشته‌های غیرپزشکی به‌صورت مجازی خواهد بود.

دانشگاه آزاد استان البرز

امتحانات رشته‌های علوم پزشکی و دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی رشته‌های غیرپزشکی به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

کلیه دروس نظری رشته‌های غیرپزشکی و دروس عمومی پزشکی و دامپزشکی به‌صورت مجازی است.

دانشگاه آزاد واحد قزوین

امتحانات پایان‌ترم کلیه دروس تئوری رشته‌های غیرپزشکی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

دانشگاه آزاد استان مرکزی

امتحانات دروس نظری رشته‌های غیرپزشکی و دروس عمومی رشته‌های پزشکی به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

امتحانات دروس تخصصی رشته‌های پزشکی و کلیه دروس عملی و کارگاهی تمامی رشته‌ها حضوری است.

دانشگاه آزاد واحد قم

امتحانات پایان‌ترم تمامی دروس به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه آزاد استان چهارمحال و بختیاری

امتحانات دروس نظری رشته‌های غیرپزشکی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

امتحانات رشته‌های پزشکی و دامپزشکی حضوری است و دروس عمومی و زبان پیش‌دانشگاهی این رشته‌ها به‌صورت مجازی خواهد بود.

دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

امتحانات پایان‌ترم دروس عملی و کارگاهی تمامی رشته‌ها و همچنین دروس تخصصی رشته‌های پزشکی به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

امتحانات دروس عمومی رشته‌های پزشکی و دروس نظری رشته‌های غیرپزشکی به‌صورت مجازی خواهد بود.

دانشگاه آزاد واحد بیرجند

بر اساس اعلام روابط عمومی این واحد دانشگاهی، امتحانات پایان‌ترم رشته‌های غیرپزشکی به‌صورت مجازی و از طریق سامانه آزما برگزار می‌شود.

امتحانات رشته‌های علوم پزشکی حضوری بوده و دروس عمومی و جبرانی مشترک با رشته‌های غیرپزشکی نیز به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

دانشگاه آزاد واحد لرستان

تمامی امتحانات رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

دانشگاه آزاد واحد کرمان

بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد کرمان، امتحانات پایان‌ترم رشته‌های علوم پزشکی به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد و امتحانات دروس عمومی آنان به‌صورت مجازی می‌باشد.

همچنین لازم به ذکر است که تمام امتحانات رشته‌های غیرپزشکی در همه مقاطع، به‌صورت مجازی خواهند بود.

واحد اروند آبادان

رشته‌های پرستاری و مامایی به صورت حضوری برگزار می‌شوند و سایر رشته‌ها به صورت مجازی ارائه می‌شوند.

دانشگاه آزاد واحد گیلان

بنا بر اعلام دانشگاه آزاد گیلان، امتحانات پایان‌ترم مشابه سایر مراکز آموزش عالی استان گیلان، به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

دانشگاه آزاد بندرعباس

این دانشگاه اعلام کرده است پیرو برنامه ریزی انجام شده برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به صورت حضوری از روز شنبه ۲۰ دیماه، مطابق برنامه زمان بندی در کارت امتحان برگزار می‌شود.

دانشگاه آزاد ارومیه

بنابر اعلام این دانشگاه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی و واحد ارومیه به صورت مجازی در بستر وادانا برگزار خواهد شد.

دانشگاه آزاد خوزستان

بر اساس اعلام این دانشگاه کلیه رشته‌ها (پزشکی و غیرپزشکی): تمام امتحانات (نظری، عملی و کارگاهی) به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه آزاد یزد

طبق اطلاعیه این دانشگاه رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی: امتحانات از ۲۱ دی ۱۴۰۴ به صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه آزاد چهارمحال و بختیاری

بنا به اعلام این دانشگاه امتحانات دروس نظری رشته‌های غیرپزشکی به صورت برخط (مجازی) برگزار می‌شود. امتحانات رشته‌های پزشکی و دامپزشکی به صورت حضوری است (به جز دروس عمومی و زبان که مجازی است).

دانشگاه آزاد ایلام

بر اساس اعلام این دانشگاه دروس نظری (غیرپزشکی): به صورت برخط (مجازی) برگزار می‌شود.

رشته‌های پیراپزشکی: دروس تخصصی حضوری، اما دروس عمومی آن‌ها مجازی است.

دانشگاه آزاد مازندران

طبق اعلام این دانشگاه امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

واحد بین الملل اروند: مجازی

در پایان، مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرده‌اند دانشجویان برای اطلاع از جزئیات دقیق زمان‌بندی امتحانات، نحوه ورود به سامانه‌های برگزاری آزمون و هرگونه تغییر احتمالی، اطلاعیه‌های رسمی واحد دانشگاهی محل تحصیل خود را به‌صورت مستمر دنبال کنند.