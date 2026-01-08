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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

امتحانات پایان ترم دانشجویان امیرکبیر یک هفته به تعویق افتاد

امتحانات پایان ترم دانشجویان امیرکبیر یک هفته به تعویق افتاد

معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر اعلام کرد: مقرر گردید آزمون‌های پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با تأخیر یک هفته‌ای و از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ برگزار گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیر کبیر در اطلاعیه‌ای خطاب به کلیه اعضای هیئت علمی و دانشجویان اعلام کرد: با توجه به شرایط ویژه فعلی و در جهت کمک به دانشجویان عزیز برای آمادگی بیشتر به منظور شرکت در آزمون‌های پایانی، مقرر گردید آزمون‌های پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با تأخیر یک هفته‌ای و از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ برگزار گردد.

لازم به ذکر است که آزمون‌های هفته اول برنامه فعلی (۱۴۰۴/۱۰/۲۰ الی ۱۴۰۴/۱۰/۲۵) در برنامه جدید در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۱۱/۴ الی ۱۴۰۴/۱۱/۹ برگزار خواهد شد.

آزمون‌های برنامه ریزی شده در بازه ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ الی ۱۴۰۴/۱۱/۲ مطابق برنامه قبلی به قوت خود باقی است.

کد مطلب 6717512
زهرا سیفی

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