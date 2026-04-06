فرماندار دشتی: مسئولان با توان مضاعف پیگیر امور مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در نشست شورای معاونین فرمانداری دشتی با تقدیر از تلاشها و اقدامات معاونین، بخشداران و همکاران مجموعه فرمانداری دشتی در روزهای اخیر اظهار کرد: در شرایط کنونی ما پناه مردم هستیم و باید با صبوری، حوصله و سعهصدر امور مردم را پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه در این ایام لازم است توان مضاعفی از سوی مدیران و مسئولان به کار گرفته شود، افزود: باید چند برابر ایام گذشته تلاش کنیم تا مسائل و مطالبات مردم به شکل مطلوب پیگیری و برطرف شود.
فرماندار دشتی ادامه داد: در این شرایط باید نقاط اختلاف را کنار بگذاریم و با تقویت نقاط قوت، موجبات همدلی و انسجام بیشتری برای خدمت به مردم ایجاد کنیم و در کنار آن در جهت تحقق شعار سال یعنی «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و انسجام ملی» نیز برنامه ریزی ها و اقدامات متناسب صورت پذیرد.
وی با اشاره به اینکه نگاه و انتظار مردم به عملکرد مسئولان است، تصریح کرد: در این شرایط باید با جدیت بیشتری پیگیر امور مردم باشیم و اجازه ندهیم خللی در خدمترسانی به شهروندان ایجاد شود.
مقاتلی همچنین با تأکید بر حمایت دولت از مردم گفت: در این شرایط سخت، دولت پای کار مردم است و علاوه بر پشتیبانی از نیروهای مسلح، از مردم نیز حمایت میکند و الحمدالله با همدلی همه جانبه در این زمینه شاهد رضایتمندی مردم از عملکرد دولت وفاق در سراسر کشور هستیم که مایه افتخار و البته دلگرمی همه ما خواهد بود.
وی افزود: با تدابیر و حمایتهای دولت، استاندار بوشهر و جلسات مستمر و پیگیریهای مداوم انجام شده در سطح شهرستان در حال حاضر هیچگونه کمبودی در زمینه کالاهای اساسی و سایر اقلام مورد نیاز مردم در شهرستان دشتی وجود ندارد.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات قرار داریم، در کنار مدیریت شرایط موجود، برنامههای مرتبط با انتخابات نیز با جدیت دنبال و پیگیری میشود و آمادگی لازم در سطح شهرستان در این زمینه وجود دارد.
بوشهر - فرماندار دشتی با تأکید بر لزوم خدمترسانی بیشتر در شرایط فعلی گفت: مسئولان باید با صبوری و حوصله پناه مردم باشند و در این ایام با توانی مضاعف امور مردم را پیگیری کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در نشست شورای معاونین فرمانداری دشتی با تقدیر از تلاشها و اقدامات معاونین، بخشداران و همکاران مجموعه فرمانداری دشتی در روزهای اخیر اظهار کرد: در شرایط کنونی ما پناه مردم هستیم و باید با صبوری، حوصله و سعهصدر امور مردم را پیگیری کنیم.
