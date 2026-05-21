به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای خدمت و خصوصا شهید جمهور بر ضرورت استمرار راه آنان تأکید کرد و اظهار داشت: آنچه در شرایط کنونی موجب پیشبرد امور مملکت شده، کسب همراهی مردم و همدلی ملی است و بی شک اگر این مشارکت و همدلی نبود، موفقیت در بسیاری از عرصه‌ها ممکن نمی‌شد.

فرماندار دشتی با تأکید بر لزوم تداوم اتحاد مقدس مورد تأکید رهبر شهید، گفت: با دفاع همه جانبه ملت، دولت و نیروهای مقتدر نظامی ما، امروز ایران به عنوان یک ابرقدرت در جهان مطرح است و بی تردید همراهی مردم، از خودگذشتگی نیروهای مسلح و پشتیبانی و تلاش جهادی مدیران، کلید اصلی عبور از شرایط کنونی و تداوم موفقیت‌ها است.

وی افزود: آگاهی ملت ایران باعث شده است امروز همه کشورهای دنیا به اقتدار ایران اعتراف کنند و حتی آمریکا به‌عنوان یک کشور ابرقدرت اما متجاوز، پس از گذشت ۴۰ روز از تهاجمات، ناچار به تلاش برای برقراری آتش‌بس شده است و قدرت واکنش ایران موجب عقب‌نشینی چندباره بسیاری از قدرت‌های جهانی از جمله همین آمریکا شده است.



مقاتلی با بیان اینکه دولت با وجود تمامی مشکلات و کمبودها همچنان با تمام توان پای کار مردم است عنوان کرد: منصفانه این است که هم در روزهای سختی و هم روزهای آسانی قدر هم را بدانیم و کنار هم باشیم و فراموش نکنیم در چه شرایط و موقعیتی قرار گرفته ایم و باید برای آینده ایران عزیز در صورت نیاز هم خون بدهیم و هم خون دل بخوریم تا آرامش مردم را ممکن کنیم.



فرماندار دشتی با بیان اینکه دولت با همه توان پای تعهد خود در زمینه معیشت مردم و پشتیبانی از نیروهای مسلح ایستاده است تصریح کرد: برگرفته از این نگاه دولت و تاکیدات رییس جمهور محترم و شخص استاندار محترم استان، در سطح شهرستان نیز ما و همه مدیران به‌صورت شبانه‌روزی در حال تلاش هستیم تا با وجود شرایط جنگی کمترین مشکلات متوجه مردم باشد و در زمینه موضوعاتی نظیر کنترل بازار نیز در تلاشیم ضمن تامین کالاها و اقلام مورد نیاز مردم و نظارت بر آن در زمینه برخورد با تخلفات، محتکران و گران‌فروشان نیز قاطعانه عمل کنیم و در خصوص آرامش جامعه و بازار تعارفی با هیچکس نداشته باشیم.



فرماندار دشتی با تشریح برنامه های نظام جهت تامین منافع ملی بر هوشیاری همگانی هم در زمینه دفاع از کشور و حمایت از تیم مذاکره‌کننده برای استیفای حقوق ملت تأکید کرد و گفت: همه باید در راستای سیاست‌های نظام و دولت گام برداریم و فصل مشترک خواسته های ما رضایت مردم باشد و در هر شرایطی از منافع ملی حمایت کنیم.



وی بیان کرد: «اتحاد مقدس» که رهبر شهید همواره بر آن تأکید داشتند یک دستاورد عظیم ملی است و همه باید برای تثبیت و تقویت آن تلاش کنیم.



مقاتلی خطاب به مدیران افزود: مسئولان باید با سعه‌صدر و صبوری با مردم رفتار کنند و نباید اختلاف‌سلیقه‌های مدیریتی موجب ضرر به مردم شود. پروژه‌های عام‌المنفعه نباید معطل بمانند و نظارت جدی بر روند اجرای آن‌ها الزامی است.



وی در خصوص مسائل زیرساختی نیز یادآور شد: موضوعات مرتبط با آب و برق نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است و نباید دچار تأخیر شود. همچنین مسائل اجتماعی باید پیش از تبدیل شدن به بحران، با ورود مستقیم و به‌موقع مدیران حل‌وفصل گردد.



فرماندار دشتی با تأکید بر لزوم صرفه‌جویی ۳۰ درصدی مصرف انرژی در ادارات و حضور مستمر مدیران در بین مردم برای امیدآفرینی، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید ضمن حفظ آمادگی برای هر شرایطی صرفه جویی را در راس برنامه های خود قرار دهند و یکی از ملاک ارزیابی مدیران برای ما چنین مواردی خواهد بود.



نماینده عالی دولت در شهرستان افزود: برنامه های نظام و دولت تعطیل شدنی نیست و از همین امروز باید حتی برای مسائلی نظیر برگزاری انتخابات نیز آمادگی کامل داشته باشیم و مطابق قانون همه در خصوص چنین مسائلی موظف به همکاری هستند.

مقاتلی در پایان با بیان برخی موضوعات اداری تاکید کرد: دستگاه ها موظف هستند در تمامی مناسبت‌های پیش رو با جدیت و همکاری کامل پای کار باشند تا در این زمینه ها نیز اقدامات مناسبی در سطح شهرستان صورت پذیرد.