قیمت انواع آبزیان در میادین میوه و تره بار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع آبزیان را اعلام کرد که به شرح زیر است:

ماهی پرورشی اوزون برون صید شده کیلویی ۴۱۰ هزار تومان

ماهی استروژن بلوگا صید شده کیلویی ۴۵۰ هزار تومان

ماهی پرورشی آمور بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم کیلویی ۲۶۵ هزار تومان

ماهی پرورشی اوزون برون پاک شده کیلویی ۵۰۰ هزار تومان

ماهی پرورشی بیگ هد بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

ماهی پرورشی تیلاپیا کیلویی ۹۵ هزار تومان

ماهی پرورشی روهیتا کیلویی ۱۲۵ هزار تومان

ماهی پرورشی سی بس بالای ۴۰۰ گرم کیلویی ۳۹۵ هزار تومان

ماهی پرورشی فیتوفاگ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم کیلویی ۱۲۷ هزار تومان

ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان بین ۳۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم کیلویی ۳۴۵ هزار تومان

ماهی پرورشی قزل آلا گوشت نارنجی بین ۳۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم کیلویی ۳۴۵ هزار تومان

ماهی پرورشی قزل آلا گوشت نارنجی بالای ۱۲۰۰ گرم کیلویی ۳۳۵ هزار تومان

ماهی پرورشی کپور بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم کیلویی ۲۶۵ هزار تومان

ماهی بیاح بالای ۲۰۰ گرم کیلویی ۱۱۰ هزار تومان

ماهی حسون بالای ۴۰۰ گرم کیلویی ۸۵ هزار تومان

ماهی حلوا سیاه بالای ۱۰۰۰ گرم کیلویی ۴۹۰ هزار تومان

خامه ماهی بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

ماهی راشکو بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم کیلویی ۵۴۰ هزار تومان

ماهی شوریده بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم کیلویی ۴۵۰ هزار تومان

ماهی زبان کیلویی ۱۸۰ هزار تومان

ماهی ساردین جنوب کیلویی ۶۰ هزار تومان

ماهی سارم بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم کیلویی ۱۶۰ هزار تومان

ماهی سرخو کیلویی ۲۶۰ هزار تومان

ماهی سنگسر طلایی بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم کیلویی ۳۱۰ هزار تومان

ماهی شانک بالای ۴۰۰ گرم کیلویی ۳۲۰ هزار تومان

شیر ماهی بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم کیلویی ۳۴۰ هزار تومان

ماهی قباد بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم کیلویی ۲۴۰ هزار تومان

ماهی کفشک بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم کیلویی ۳۷۰ هزار تومان

ماهی سوف شمال بالای ۶۰۰ گرم کیلویی ۳۱۰ هزار تومان

ماهی کفال شمال بالای ۵۰۰ گرم کیلویی ۴۵۰ هزار تومان

ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده (بین ۳۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم) کیلویی ۳۹۵ هزار تومان

ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده (بالای ۱۲۰۰ گرم) کیلویی ۳۸۵ هزار تومان

ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده (بین ۳۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم) کیلویی ۳۸۵ هزار تومان