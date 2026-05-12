به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، آرمان خورسند رییس مرکز امور بینالملل و کنوانسیون سازمان حفاظت محیطزیست، در تشریح پیش جلسه کاپ ۳۱ که در شهر هاتای ترکیه برگزار شد، تصریح کرد: هفته گذشته کشور ترکیه میزبان پیش جلسه کاپ ۳۱ در شهر هاتای با موضوع تابآوری شهرها در برابر تغییرات اقلیمی بود. کاپ ۳۱ پاییز امسال در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شود.
رییس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: این نخستین جلسه در سطح وزرا بود و انتخاب شهر هاتای به دلیل زلزله مهیبی بود که چند سال اخیر در این شهر به وقوع پیوست. شهرها به عنوان یکی از ستونهای تابآوری اقیلمی هستند و ما در این سفر نیز بازدیدی از مناطق بازسازی شده داشتیم.
وی با اشاره به اینکه این اجلاس با حضور وزیر محیط زیست کشور ترکیه - که رییس کاپ پیش رو هستند - برگزار شد، افزود: برنامههای متعددی در این جلسات مطرح شد و در روز پایانی، دبیر اجرایی UN habitant نیز حضور داشت و مباحثی را درباره موضوع اصلی کاپ ۳۱ عنوان کرد.
خورسند تاکید کرد: در میزگرد پایانی این جلسه به نمایندگی از رییس سازمان حفاظت محیطزیست حضور داشتم که به مطالبی در مورد تابآوری شهرهای کشور در جنگ تحمیلی اشاره کردم.
رییس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیطزیست اضافه کرد: در این جلسه به ناکارآمدی جدی نهادهای بین المللی در مواجهه با جنگ تجاوزکارانه و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اشاره کردم که حتی در محکوم کردن این حملات ناتوان بودند.
خورسند در پایان گفت: به این مساله اشاره کردم که اگر شرایط به این شکل ادامه داشته باشد اعتماد کردن به نهادهای بینالمللی دشوار خواهد بود. هدف اصلی برگزاری سالانه اجلاس های کاپ کاهش انتشار کربن در جهان است در حالیکه جنگ تحمیلی اخیر در دو هفته اول خود به میزان ۶۰ کشور در یک سال ردپای کربن داشت و بی عملی نهادهای بین المللی بشریت را از اهداف خود دور خواهد کرد.
