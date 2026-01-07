باباخانی: ۸۴ تن روغن در بازار ایلام در حال توزیع است

اصغر باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود محموله‌های جدید روغن خوراکی به بازار استان خبر داد.

وی تصریح کرد: امروز ۸۴ تن روغن در سطح استان در حال توزیع است و فردا نیز ۲۰۰ تن دیگر وارد بازار خواهد شد. این محموله‌ها با نرخ مصوب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

باباخانی با اشاره به نقش عاملان مجاز در شبکه توزیع، تأکید کرد: عاملان صنفی می‌توانند سهمیه‌های خود را از طریق اتحادیه‌های شهرستان‌ها دریافت کرده و در فروشگاه‌های عرضه‌کننده توزیع کنند.

وی همچنین سرانه مصرف ماهانه روغن برای هر فرد را حدود ۴۵۰ گرم اعلام کرد و افزود: میزان روغن تأمین‌شده پاسخگوی نیاز یک ماه جمعیت استان است و هیچ‌گونه نگرانی در زمینه کمبود وجود ندارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: از شهروندان انتظار داریم بدون استرس و نگرانی نسبت به تهیه این کالای اساسی اقدام کنند، چرا که روغن به مقدار کافی در بازار موجود است.