به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا ظهر چهارشنبه در مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی در سپاه کربلای مازندران با تأکید بر استمرار تأثیر مکتب حاج قاسم، گفت: نفوذ شهید سلیمانی در دل ملت‌ها همچنان ادامه دارد و این مکتب نشان داد یک انسان مؤمن می‌تواند معادلات جهانی را برهم بزند.

یکتا با اشاره به نقش محوری شهید سلیمانی در مقابله با گروهک تروریستی داعش، اظهار کرد: حاج قاسم با روحیه ایثار و مجاهدت، در برابر جریانی ایستاد که از حمایت ده‌ها کشور برخوردار بود و توانست بساط داعش را برچیند.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی نماد یک پاسدار مخلص و بی‌ادعا بود، افزود: نفوذ حاج قاسم در قلوب مردم، پدیده‌ای معمولی نبود و همچنان نیز ادامه دارد؛ این نفوذ نشان می‌دهد مکتب او زنده است و الهام‌بخش ملت‌هاست.

یکتا در ادامه با مرور مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی همواره با تکیه بر ایمان و حضور نیروهای مؤمن، بر دشمنان پرشمار غلبه کرده و این سنت الهی از بدر تا کربلا و از دفاع مقدس تا جبهه مقاومت استمرار داشته است.

وی با اشاره به نقش مدافعان حرم در سوریه و عراق گفت: اگر ایستادگی مدافعان حرم نبود، ناامنی به داخل مرزهای کشور کشیده می‌شد و امروز امنیت ایران اسلامی مرهون فرهنگ ایثار و شهادت است.

این سخنران با تأکید بر بصیرت ملت ایران و وعده‌های الهی، افزود: دشمن تلاش می‌کند با شبهه‌افکنی و جاذبه‌های فریبنده، جامعه را از مسیر حق منحرف کند، اما حضور گسترده مردم در صحنه‌های انقلابی نشان می‌دهد این ملت پای آرمان‌های خود ایستاده است.

در پایان این مراسم معنوی که با مداحی حاج حسن عطایی همراه بود، حاضران بر تداوم راه شهید سلیمانی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.