پورمحمدی: بسته حمایتی مناسبی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح کالابرگ یک میلیون تومانی و برخی افزایش قیمت‌ها، اظهار کرد: به منظور رفع نگرانی درباره افزایش قیمت کالاها، بسته حمایتی مناسبی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. برای مثال تا امروز یک دامدار برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود ارز ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی پرداخت می‌کرد اما اکنون بانک مرکزی سازوکاری را اعلام کرده که بر اساس آن ابتدا کالا در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد، تولید انجام می‌شود و پس از فروش محصول، تسویه صورت می‌پذیرد.

وی افزود: این سازوکار در قالب اعتبارات اسنادی داخلی یا نوعی برات اجرایی می‌شود. هم‌چنین بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن با افزایش سرمایه، منابع بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهند تا تولیدکنندگان در روند تأمین مالی دچار مشکل نشوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: نکته بسیار مهم در حمایت از تولید این است که تا پیش از این، برخی کالاهای خارجی مانند برنج با ارز ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی وارد می‌شدند، در حالی که هزینه تولید داخلی همان کالا گاه به حدود ۱۰۰ هزار تومان می‌رسید، لذا این وضعیت عملاً باعث نابودی تولید داخلی، ایجاد رانت و پرداخت یارانه به تولیدکننده خارجی می‌شد.