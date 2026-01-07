حمله پهپاد اسرائیلی به ژنراتور برق روی پشت بام ساختمانی در غزه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش اشغالگر صهیونیستی به مناطق شرقی نوار غزه همچنان ادامه دارد.

منابع فلسطینی اعلام کردند که در پی حمله یک پهپاد کوادکوپتر به یک ژنراتور برق روی بام ساختمانی مسکونی در نزدیکی تقاطع السنافور در محله التفاح در شمال شرقی شهر غزه، آتش‌سوزی گسترده‌ای در این ساختمان رخ داد. در این حمله چند نفر زخمی شدند

.

ساعاتی قبل نیز منابع فلسطینی اعلام کردند که پهپادهای مسلح کوادکوپتر با شلیک مستقیم محله شجاعیه در شرق شهر غزه را هدف قرار دادند. توپخانه ارتش صهیونیستی نیز مناطق شرقی شهر غزه را زیر آتش گرفته بود.

منابع فلسطینی اعلام کرده بودند که یک پهپاد اسرائیلی با پرتاب بمب، اطراف تقاطع شیخ ناصر در شرق شهر خان یونس را هدف قرار داده و توپخانه ارتش صهیونیستی مناطق شرقی خان یونس در جنوب نوار غزه را گلوله باران کرد.