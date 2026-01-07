به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش صهیونیستی به مناطق شرقی نوار غزه همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، پهپادهای مسلح کوادکوپتر با شلیک مستقیم محله شجاعیه در شرق شهر غزه را هدف قرار دادند. همزمان، توپخانه ارتش صهیونیستی نیز مناطق شرقی شهر غزه را زیر آتش گرفت.

در جنایتی دیگر، یک پهپاد صهیونیستی با پرتاب بمب، اطراف تقاطع شیخ ناصر در شرق شهر خان یونس را هدف قرار داد. همچنین در پی حمله یک پهپاد کوادکوپتر به یک ژنراتور برق روی بام ساختمانی مسکونی در نزدیکی تقاطع السنافور در محله التفاح، آتش‌سوزی گسترده‌ای در این ساختمان رخ داد. در این حمله چند نفر زخمی شدند.

توپخانه ارتش صهیونیستی دقایقی بعد بار دیگر مناطق شرقی خان یونس در جنوب نوار غزه را گلوله باران کرد.

دیشب و بامداد امروز نیز ارتش رژیم صهیونیستی حملات خود به نوار غزه را از سر گرفت و چندین منطقه مسکونی را هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای اشغالگر با استفاده از مواد منفجره، شماری از ساختمان‌های مسکونی باقی مانده را در مناطق تحت کنترل خود در شرق غزه منهدم کردند.

همزمان، جنگنده‌های ارتش اشغالگر حملاتی هوایی را علیه شرق جبالیا و محله التفاح انجام دادند. این حملات با گلوله باران توپخانه‌ای و تیراندازی مستقیم از سوی خودروهای زرهی در شرق شهر غزه همراه بود.

همچنین چندین نوبت حمله هوایی در شرق شهر غزه انجام شد که به طور همزمان با آتش سنگین توپخانه و شلیک سلاح‌های سنگین از سوی نیروهای ارتش اشغالگر صورت گرفت. همچنین ارتش رژیم صهیونیستی در اقدامی دیگر، ربات‌های انفجاری را در شرق شهر غزه منفجر کرده است.

مردم غزه: شرایط جنگی همچنان پابرجاست

با وجود ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره اجرای آتش‌بس، ساکنان محله التفاح در شرق غزه از شرایطی میدانی خبر می‌دهند که کاملاً در تضاد با هرگونه آرامش است.

به گفته ساکنان، مناطق مجاور «خط زرد» در غزه به عرصه‌ای برای بمباران و انفجارهای روزانه تبدیل شده و پرواز مداوم پهپادها، فضای رعب و وحشت را به ویژه در میان زنان و کودکان تشدید کرده است.

«خط زرد» محدوده‌ای است که نیروهای اشغالگر طبق توافق اکتبر ۲۰۲۵ به آن عقب‌نشینی کرده‌اند و ورود فلسطینیان به مناطق پشت این خط ممنوع اعلام شده است. مناطق ممنوعه حدود ۵۸ درصد از مساحت نوار غزه را در بر می‌گیرد. با این حال، هرگونه نزدیک شدن شهروندان به این خط با خطر هدف قرار گرفتن مستقیم مواجه است و گزارش‌ها از گسترش میدانی برخلاف مفاد توافق حکایت دارد.

ساکنان محله التفاح تاکید می‌کنند که پهپادهای رژیم اشغالگر اخیراً با عبور از این خط، اقدام به پرتاب بسته‌های انفجاری بر منازل کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند به تخریب گسترده و انفجار کامل محله‌ها منجر شود.

در پی این تشدید ناامنی، ده‌ها خانواده بار دیگر ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند؛ امری که نشان می‌دهد جنگ عملاً در شرق شهر غزه متوقف نشده است.