بدترین بحران بهداشتی غزه و مرگ تدریجی بیماران و مجروحان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع پزشکی و بهداشتی در غزه از وقوع بدترین بحران بهداشتی در این باریکه از زمان آغاز جنگ غزه، علی رغم آتش‌بسی که از حدود سه ماه گذشته آغاز شده خبر داده و اعلام کردند که بیماران و مجروحان در معرض مرگ تدریجی قرار دارند.

دکتر محمد ابوسلمیه، مدیر مجتمع پزشکی الشفاء در نوار غزه در این زمینه گفت که توقف جنگ و برقراری آتش بس شکننده، هیچ بهبودی در وضعیت بهداشتی و پزشکی غزه ایجاد نکرده و با افزایش شمار بیماران، کمبود شدید داروها و ادامه مرگ و میر روزانه، بیمارستان‌ها در مرحله بحرانی قرار دارند.

دکتر ابوسلمیه در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: در حالی که تعداد جراحات ناشی از بمباران‌ها کمتر شده، اما به دلیل شیوع ویروس آنفولانزای شدید که کودکان زیر یک سال، سالمندان و زنان باردار را به شدت درگیر کرده، شاهد افزایش قابل توجه بیماری‌ها هستیم و این امر فشار زیادی بر بخش‌های اورژانس وارد می‌کند.

وی افزود: بیمارستان‌های غزه در حال حاضر با بیش از ۱۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و با کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی مواجهیم. وضعیت کنونی یکی از بدترین بحران‌های بهداشتی است که نوار غزه از زمان آغاز جنگ تاکنون تجربه می‌کند.

این مسئول پزشکی غزه تصریح کرد: بیش از ۵۵ درصد از داروهای ضروری و ۷۰ درصد تجهیزات پزشکی در دسترس نیست و در برخی زمینه‌ها دچار کمبود ۱۰۰ درصدی هستیم که مانع ارائه مراقبت‌های لازم حتی برای موارد اورژانسی می‌شود.

مدیر بیمارستان الشفا گفت که حدود ۵۰ درصد از بیماران دیالیزی به دارو دسترسی ندارند و به همین خاطر در معرض مرگ تدریجی قرار می‌گیرند. همچنین بیماران سرطانی هم با کمبود شدید دارو مواجهند که جان آنها را تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: ده‌ها هزار عمل جراحی برنامه ریزی شده در غزه به دلیل جلوگیری از ورود تجهیزات پزشکی ضروری به بیمارستان‌ها به ویژه برای جراحی‌های ارتوپدی، قفسه سینه و عروق، متوقف شده است. کمک‌هایی هم که وارد می‌شود تنها بخش محدودی از نیازها را پوشش می‌دهد و پاسخگوی نیازهای شدید ما نیست.

دکتر ابوسلمیه اظهار داشت: اشغالگران از زمان آتش‌بس اجازه هیچ پیشرفت واقعی در زمینه پزشکی را نداده‌اند. مقدار داروهایی هم که وارد بیمارستان‌ها می‌شوند ۲۰ درصد بیشتر نمی‌شود و بسیاری از آنها هم غیر ضروری هستند و نیازهای ما را برآورده نمی‌کنند.

این مقام پزشکی غزه در مورد ارجاعات پزشکی هم توضیح داد که بیش از ۲۰۰۰۰ بیمار مراحل سفر به خارج برای درمان را تکمیل کرده‌اند اما اجازه خروج به آنها داده نشده است. این امر تاکنون منجر به مرگ تقریباً ۱۲۰۰ بیمار، از جمله بیماران سرطانی و کودکانی که از بیماری‌های جدی رنج می‌برند، شده است.

وی تاکید کرد: بیمارستان‌ها به دلیل اختلالات درمانی و شیوع بیماری‌های تنفسی، شاهد افزایش قابل توجه مرگ و میر در بین بیماران مزمن و سالمندان هستند. این همزمان با موج‌های سرمای شدیدی است که ساکنان در چادرهایی که حتی فاقد ابتدایی‌ترین اقدامات حفاظتی هستند، تحمل می‌کنند.

رئیس بیمارستان الشفا گفت که آتش بس در غزه به معنای پایان مرگ و میر نیست و ما خواستار ورود فوری داروها و تجهیزات پزشکی و باز شدن گذرگاه‌ها هستیم. هرگونه تأخیر در این روند به معنای قربانی شدن تعداد بیشتری از افراد است که می‌توانستند نجات پیدا کنند.

نهادهای بهداشتی در نوار غزه هم نسبت به فروپاشی تقریباً کامل سیستم بهداشتی به دلیل تخریب گسترده بیمارستان‌ها، کمبود داروها و محدودیت‌های مداوم در ورود تجهیزات پزشکی هشدار داده‌اند.

طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، تعداد زیادی از بیمارستان‌ها به طور کامل یا جزئی از سرویس‌دهی خارج شده‌اند، در حالی که سایر مراکز با منابع محدود در بحبوحه کمبود شدید سوخت، آب و تجهیزات پزشکی ضروری فعالیت می‌کنند.

سازمان‌های پزشکی بین‌المللی هم اعلام کردند که با توجه به ازدحام جمعیت در چادرهای آوارگان و فروپاشی خدمات مراقبت‌های بهداشتی اولیه که منجر به شیوع بیماری‌های عفونی و سو تغذیه شدید به ویژه در میان کودکان شده، به شدت جان افراد در معرض تهدید قرار دارد و در صورت ادامه این وضعیت و جلوگیری از ورود تجهیزات ضروری باید منتظر فاجعه انسانی بزرگ‌تری باشیم.