به گزارش خبرگزاری مهر؛ کتاب مجله «کانون علم» با هدف گسترش فرهنگ علمورزی، ترویج نوآوری و ایجاد انگیزه در میان نوجوانان علاقهمند به دانش و فناوری، به صاحب امتیازی کانون علوم و فناوریهای نوین ایران (کافنا) وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.
مریم حنطهزاده دبیر اجرایی، خانه هنر و رسانه پیشرفت به عنوان مجری طرح، مازیار رستمپو طراح جلد و ابراهیم وکیلیگندمانی مدیر هنری و صفحهآرای مجله «کانون علم» هستند.
در سرمقاله این شماره با عنوان «رؤیاهای علمی بر بال کانون» بر نقش تخیل علمی نوجوانان و ضرورت حمایت از ایدههای نو در مسیر پیشرفت علمی کشور تأکید شده است. این سرمقاله چشمانداز مجله را «ایجاد پیوند میان دنیای الهامبخش نوجوانان و افقهای علمی آینده» معرفی میکند.
مجله «کانون علم» با رویکردی آموزشی و الهامبخش، مجموعهای از مطالب علمی روز و دستاوردهای بومی ایران را در حوزههای نوپدید علم و فناوری ارائه کرده است.
این شماره از مجله به مرور مهمترین دستاوردهای علمی و فناوری کشور میپردازد که نمادی از حرکت پرشتاب ایران در مسیر پیشرفت است. در بخش پیشرفتهای هوش مصنوعی، سامانه هوشمند «دکتر نکست» به عنوان یک پزشک دیجیتال ایرانی معرفی میشود که میتواند خدمات اولیه پزشکی را ارائه دهد. همچنین، اپلیکیشن آموزشی «فوتومث» با رویکردی ساده و تعاملی، یادگیری ریاضیات را برای همگان تسهیل کرده است.
در عرصه نانوفناوری، گزارش ویژهای به داروی نوین ایرانی «سینادوکسوزوم» اختصاص یافته که با کیفیتی در سطح جهانی و قیمتی بسیار مقرونبهصرفهتر از نمونههای خارجی تولید شده و نویدبخش تحولی بزرگ در حوزه سلامت است.
در ادامه توانمندی شرکتهای دانشبنیان ایرانی مانند «آهار» مورد بررسی قرار گرفته که با تکیه بر خلاقیت و مهندسی داخلی، موفق به عبور از محدودیتهای تحریمی شدهاند. سرانجام، داستان الهامبخش یک نوجوان مخترع زاهدانی روایت میشود که با وجود کمبود امکانات، طرحی کاربردی و خلاقانه ارائه داده و گواهی بر وجود استعدادهای درخشان در سراسر ایران است. این مطالب همگی گویای تلاش جمعی برای ساختن آیندهای روشنتر هستند.
از دیگر بخشهای خواندنی مجله، روایتهایی از زندگی و مسیر علمی نخبگان ایرانی همچون محمودرضا جعفری و فاطمه سقطچی است که با تکیه بر پشتکار، دانش و تلاش مستمر به موفقیتهای جهانی دست یافتهاند. این گزارشها با هدف الگوسازی و تقویت روحیه خودباوری نوجوانان منتشر شده است.
انتشار مجله «کانون علم» بخشی از برنامههای ترویجی کانون علوم و فناوریهای نوین ایران در امتداد حمایت از استعدادهای نوجوان و ایجاد جریان علمی در میان نسل آینده کشور است.
علاقهمندان میتوانند این کتابمجله را با قیمت ۲۲۰ هزار تومان از پایگاه اینترنتی فروش محصولات کانون پرورش فکری به نشانی digikanoon.ir خریداری کنند.
نسخه کاغذی این مجله بهزودی در مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در دسترس خواهد بود.
