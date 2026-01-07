ورود سامانه بارشی از اواخر روز جمعه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین تحلیلهای کارشناسان این اداره کل اعلام کرد: در ادامه استقرار شرایط پایدار در جو منطقه، هوای استان تا اواسط روز جمعه عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی وزش باد ملایم و افزایش ابر پیشبینی میشود.
وی افزود: این وضعیت بهویژه در ساعات آغازین پنجشنبه و جمعه و در مناطق پرجمعیت میتواند با انباشت آلایندههای صنعتی همراه شود. میانگین دمای هوا نیز تا روز جمعه در بیشتر نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی کرمانشاه در ادامه به تغییر الگوی جوی از اواخر وقت جمعه اشاره کرد و گفت: از آن زمان تا پایان روز شنبه، یک موج ناپایدار جو منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد که نتیجه آن افزایش نسبی دمای شبانه و کاهش قابلتوجه دمای روزانه است.
زورآوند خاطرنشان کرد: در برخی ساعات این بازه زمانی، بارندگی همراه با وزش باد در سطح استان رخ خواهد داد. این بارشها در نیمه غربی و نواحی شمالی کرمانشاه مقادیر بیشتری خواهد داشت و در ارتفاعات و مناطق سردسیر به صورت برف ظاهر میشود.
وی در پایان تأکید کرد: شهروندان و مسافران با توجه به این پیشبینیها، برنامههای خود را بهویژه برای تردد در جادههای کوهستانی و سردسیر تنظیم کنند.
