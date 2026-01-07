به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا حقیان امروز چهارشنبه در جلسه شورای اطلاعرسانی لرستان با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف، سریع و منسجم درباره سیاست حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: اجرای این سیاست اقتصادی بدون تبیین کافی مقدمات، موجب بروز ابهام و نگرانی در افکار عمومی میشود و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک بسته محتوایی منطقی، یکپارچه و قابلفهم برای مردم هستیم.
وی با اشاره به ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی این تصمیم، گفت: هر اقدام کلان اقتصادی نیازمند مقدمات و الزامات تبیینی است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه لرستان با بیان اینکه این تصمیم در سطح ملی اتخاذ و اجرا شده است، افزود: بنای تصمیمگیران بر این بوده که ابتدا اصل سیاست اجرا شود و سپس به تبیین مقدمات تقنینی، ترجیحی و توضیحی پرداخته شود، اما اکنون در یک بزنگاه حساس قرار داریم که باید در کوتاهترین زمان ممکن، همه مقدمات منطقی این عملیات اقتصادی بهصورت منسجم و هماهنگ برای جامعه تشریح شود.
حجتالاسلام حقیان با تأکید بر نقشمحوری رسانهها و نهادهای فرهنگی، گفت: لازم است محتوایی واحد و مبتنی بر تصمیم ملی، بدون کموکاست و با پاسخ به ابهامات مطرحشده، تولید و از طریق همه رسانهها از جمله صداوسیما، نمازجمعه و ائمه جماعت، مدارس، دانشگاهها، خبرگزاریها و فضای مجازی به مردم منتقل شود.
وی با اشاره به محدودیت اثرگذاری نشستهای خبری گفت: نشست خبری بهتنهایی کفایت نمیکند؛ باید میانبرنامههای کوتاه، هدفمند و قابلفهم، با حضور افراد مسلط به ابعاد مختلف این سیاست، بهویژه از طریق صداوسیما طراحی و اجرا شود تا پیام به همه اقشار جامعه برسد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه لرستان همچنین از تدوین سه محتوای علمی و تبیینی در حوزه ائمه جمعه خبر داد و گفت: معاونت تولید محتوا و گفتمانسازی سه محور اساسی شامل «چرایی حذف ارز ترجیحی»، «نسبت تورم با حذف ارز ترجیحی» و «ضرورت حفظ آرامش مردم و بازار در اجرای این سیاست» را تدوین کرده که از امروز در دستور کار همه ائمه جمعه کشور قرار گرفته است.
حجتالاسلام حقیان، تأکید کرد: همافزایی، انسجام محتوایی و سرعت عمل، شرط اصلی عبور آرام جامعه از این مقطع حساس اقتصادی است.
