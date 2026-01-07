  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

رسانه‌ها محور آرام‌سازی افکار عمومی در سیاست اقتصادی جدید دولت

رسانه‌ها محور آرام‌سازی افکار عمومی در سیاست اقتصادی جدید دولت

خرم‌آباد - رئیس شورای هماهنگی ائمه جمعه لرستان، تأکید کرد: رسانه‌ها محور آرام‌سازی افکار عمومی در سیاست اقتصادی جدید دولت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا حقیان امروز چهارشنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی لرستان با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف، سریع و منسجم درباره سیاست حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: اجرای این سیاست اقتصادی بدون تبیین کافی مقدمات، موجب بروز ابهام و نگرانی در افکار عمومی می‌شود و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک بسته محتوایی منطقی، یکپارچه و قابل‌فهم برای مردم هستیم.

وی با اشاره به ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی این تصمیم، گفت: هر اقدام کلان اقتصادی نیازمند مقدمات و الزامات تبیینی است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه لرستان با بیان اینکه این تصمیم در سطح ملی اتخاذ و اجرا شده است، افزود: بنای تصمیم‌گیران بر این بوده که ابتدا اصل سیاست اجرا شود و سپس به تبیین مقدمات تقنینی، ترجیحی و توضیحی پرداخته شود، اما اکنون در یک بزنگاه حساس قرار داریم که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، همه مقدمات منطقی این عملیات اقتصادی به‌صورت منسجم و هماهنگ برای جامعه تشریح شود.

حجت‌الاسلام حقیان با تأکید بر نقش‌محوری رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی، گفت: لازم است محتوایی واحد و مبتنی بر تصمیم ملی، بدون کم‌وکاست و با پاسخ به ابهامات مطرح‌شده، تولید و از طریق همه رسانه‌ها از جمله صداوسیما، نمازجمعه و ائمه جماعت، مدارس، دانشگاه‌ها، خبرگزاری‌ها و فضای مجازی به مردم منتقل شود.

وی با اشاره به محدودیت اثرگذاری نشست‌های خبری گفت: نشست خبری به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ باید میان‌برنامه‌های کوتاه، هدفمند و قابل‌فهم، با حضور افراد مسلط به ابعاد مختلف این سیاست، به‌ویژه از طریق صداوسیما طراحی و اجرا شود تا پیام به همه اقشار جامعه برسد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه لرستان همچنین از تدوین سه محتوای علمی و تبیینی در حوزه ائمه جمعه خبر داد و گفت: معاونت تولید محتوا و گفتمان‌سازی سه محور اساسی شامل «چرایی حذف ارز ترجیحی»، «نسبت تورم با حذف ارز ترجیحی» و «ضرورت حفظ آرامش مردم و بازار در اجرای این سیاست» را تدوین کرده که از امروز در دستور کار همه ائمه جمعه کشور قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام حقیان، تأکید کرد: هم‌افزایی، انسجام محتوایی و سرعت عمل، شرط اصلی عبور آرام جامعه از این مقطع حساس اقتصادی است.

کد خبر 6716760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه