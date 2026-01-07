حادثه در شهرک صنعتی گرمسار؛ کارگر خارجی جان باخت

عباس قندالی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک مورد حادثه ظهر چهارشنبه در محل شهرک صنعتی جنت آباد گرمسار خبر داد و ابراز داشت: بلافاصله نیروهای آتش نشانی همراه نیروهای امدادی و اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه حادثه مربوط به ترکیدگی دیگ بخار یک واحد تولیدی بوده است، افزود. بلافاصله ایمن سازی واحد مذکور انجام و کار امداد و نجات به سرعت آغاز شد.

رئیس سازمان آتش نشانی گرمسار از فوت کارگر اتباع خارجی در این سانحه خبر داد و ابراز داشت: پیکر متوفی به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

قندالی تصریح کرد: این حادثه یک مصدوم نیز داشته است که توسط اورژانس برای ادامه سیر مراحل درمانی به بیمارستان معتمدی گرمسار انتقال یافت.

وی افزود: بارها ایمنی محل کار به کارفرماها تاکید شده است قطعاً رعایت برخی نکات و الزامات از بروز این فاجعه‌ها پیشگیری خواهد کرد.