استاندار مرکزی: حضور افراد متخصص در شوراها مسیر توسعه را شتاب می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی عصر شنبه در نشست مشترک با اعضای هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای در برخی مناطق استان مرکزی، بر ضرورت آغاز یک حرکت جدی برای جبران این فاصله‌ها تأکید کرد.

وی افزود: بسیاری از شهرها و روستاهای استان مرکزی در سال‌های گذشته متناسب با سرعت توسعه سایر مناطق کشور رشد نکرده‌اند و اکنون نیازمند یک نهضت توسعه‌ای هستند.

استاندار مرکزی خدمات شهری را مهم‌ترین شاخص قضاوت مردم درباره عملکرد مدیران دانست و گفت: زیباسازی، فضای سبز و کیفیت مدیریت شهری بیش از سایر حوزه‌ها در نگاه عمومی تأثیر دارد و ثبات مدیریتی در شهرداری‌ها یکی از عوامل موفقیت شهرهای پیشرو کشور بوده و مدیریت شهری باید برنامه‌محور، حرفه‌ای و دارای جسارت تصمیم‌گیری باشد.

استاندار مرکزی با اشاره به حجم بالای منابع مالی در اختیار شهرداری‌ها نسبت به دستگاه‌های اجرایی، خواستار دقت در انتخاب اعضای شورا و تشویق افراد متخصص برای حضور در انتخابات شد.

زندیه‌وکیلی گفت: اینگونه تعامل و هماهنگی میان نمایندگان استان مرکزی و مجموعه اجرایی کم‌سابقه است و این هم‌افزایی می‌تواند مسیر توسعه استان را هموارتر کند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت مردمی در انتخابات شوراها گفت: تأیید حداکثری افراد واجد شرایط می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر مردم را فراهم کند.

استاندار مرکزی نقش هیئت‌های اجرایی و سایر دست‌اندرکاران انتخابات را در ایجاد فضای رقابتی سالم مهم دانست و گفت: حضور چهره‌های تکراری نباید مانع ورود افراد جدید و توانمند به عرصه انتخابات شود.

استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت ورود نیروهای تازه‌نفس، بر لزوم توجه به افراد دارای صلاحیت و به‌ویژه جوانان تأکید کرد. وی با یادآوری تجربه شخصی خود در سال‌های نوجوانی، اعتماد به نسل جوان را زمینه‌ساز تربیت مدیران آینده و تقویت سرمایه انسانی استان دانست.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت اختیارات شوراها، اظهار کرد: این نهادها باید به‌تدریج به سطح پارلمان‌های محلی ارتقا یابند تا مردم بتوانند امور محلی را به‌صورت مستقیم و مؤثر مدیریت کنند.

زندیه‌وکیلی با اشاره به ساختار متمرکز اداره کشور، تنوع اقلیمی و فرهنگی استان‌ها را یادآور شد و افزود؛ اداره یک کشور بزرگ با جمعیت بالا نیازمند توجه به ویژگی‌های محلی و تدوین مقررات متناسب با شرایط هر منطقه است.

استاندار مرکزی روند کلی اداره کشور را رو به بهبود دانست و گفت؛ با وجود برخی ضعف‌ها، مسیر حرکت به سمت ارتقای کارآمدی ادامه دارد.

زندیه‌وکیلی نقش شهرداری‌ها و شوراها را در ارتباط مستقیم با مردم مهم ارزیابی کرد و افزود: اولویت‌های محلی از طریق همین نهادها تعیین و پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به توسعه خدمات در روستاهای استان مرکزی، از جمله مکانیزه شدن جمع‌آوری پسماند، بهبود خدمات آتش‌نشانی و اجرای پروژه‌های عمرانی، بر ضرورت تقویت دهیاری‌ها تأکید کرد.

استاندار مرکزی گفت: برخی روستاها به دلیل نرسیدن به حد نصاب جمعیتی با چالش مواجه‌اند و لازم است از هم‌اکنون برای تشویق افراد دلسوز و پای کار جهت پذیرش مسئولیت‌های محلی برنامه‌ریزی شود.

استاندار مرکزی سلامت برگزاری انتخابات را مهم‌ترین اصل دانست و مشارکت حداکثری مردم را عاملی مؤثر در تقویت پایه‌های نظام عنوان کرد.

وی تأکید کرد: هرگونه کاهش در شور انتخاباتی می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد و هوشیاری در این زمینه ضروری است.

وی با اشاره به رصد و تحلیل تحولات داخلی کشور از سوی بازیگران خارجی، بر اهمیت انسجام و همدلی داخلی تأکید کرد و گفت: مشارکت گسترده مردم در انتخابات می‌تواند بسیاری از محاسبات خصمانه را تغییر دهد و هر عاملی که موجب کاهش شور انتخاباتی شود، در نهایت به سود دشمنان خواهد بود.

استاندار مرکزی گفت: امید است انتخابات پیش‌رو با مشارکت بالا و به‌صورت سالم برگزار شود و شوراهای کارآمد و شایسته‌تری بر سر کار بیایند تا مسیر توسعه استان با سرعت بیشتری دنبال شود.