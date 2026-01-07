  1. استانها
نقشبندی: تقویت تولید داخلی نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاران کشاورزی است

سنندج- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی در راستای تقویت تولید داخلی و توسعه زنجیره ارزش محصولات، از اولویت‌های اصلی این سازمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی، ظهر چهارشنبه در نشست با سرمایه‌گذاری حوزه کشاورزی با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی اظهار کرد: توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش خام‌فروشی و تثبیت اشتغال دارد و جهاد کشاورزی از چنین طرح‌هایی حمایت می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای تولید چغندر قند در استان افزود: شهرستان سقز با حدود دو هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه نزدیک به ۸۴ هزار تن چغندر قند، قطب تولید این محصول در استان به شمار می‌رود و ایجاد واحدهای فرآوری می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی کارخانه فرآوری چغندر قند علاوه بر حمایت از کشاورزان، زمینه توسعه کشت اصولی در قالب کشاورزی قراردادی و ایجاد ارزش افزوده پایدار را فراهم می‌کند.

در این دیدار، سالار غلامی، متقاضی اجرای طرح فرآوری چغندر قند، به تشریح ابعاد طرح پیشنهادی خود پرداخت و گفت: این طرح شامل فرآوری چغندر قند و تولید محصولات جانبی از جمله قند کله، شکر تصفیه‌شده سفید، ملاس چغندر و تفاله خشک است که می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای بخش کشاورزی استان ایجاد کند.

این دیدار با حضور مدیر و معاون صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان برگزار شد و نقشبندی بر بررسی کارشناسی طرح، تسهیل فرآیندهای اداری و همکاری مدیران مرتبط به منظور تسریع در اجرای این سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

