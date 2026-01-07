به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی، ظهر چهارشنبه در نشست با سرمایه‌گذاری حوزه کشاورزی با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی اظهار کرد: توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش خام‌فروشی و تثبیت اشتغال دارد و جهاد کشاورزی از چنین طرح‌هایی حمایت می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای تولید چغندر قند در استان افزود: شهرستان سقز با حدود دو هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه نزدیک به ۸۴ هزار تن چغندر قند، قطب تولید این محصول در استان به شمار می‌رود و ایجاد واحدهای فرآوری می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی کارخانه فرآوری چغندر قند علاوه بر حمایت از کشاورزان، زمینه توسعه کشت اصولی در قالب کشاورزی قراردادی و ایجاد ارزش افزوده پایدار را فراهم می‌کند.

در این دیدار، سالار غلامی، متقاضی اجرای طرح فرآوری چغندر قند، به تشریح ابعاد طرح پیشنهادی خود پرداخت و گفت: این طرح شامل فرآوری چغندر قند و تولید محصولات جانبی از جمله قند کله، شکر تصفیه‌شده سفید، ملاس چغندر و تفاله خشک است که می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای بخش کشاورزی استان ایجاد کند.

این دیدار با حضور مدیر و معاون صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان برگزار شد و نقشبندی بر بررسی کارشناسی طرح، تسهیل فرآیندهای اداری و همکاری مدیران مرتبط به منظور تسریع در اجرای این سرمایه‌گذاری تأکید کرد.