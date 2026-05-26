به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی ظهر سه شنبه در نشست با یکی از سرمایهگذاران بخش کشاورزی با تبریک عید قربان، از آغاز رویکردی تازه در توسعه کشاورزی استان خبر داد و اظهار کرد کردستان با برخورداری از اراضی پایاب سدها، تنوع اقلیمی و ظرفیتهای گسترده تولیدی، توان تبدیل شدن به یکی از مراکز اصلی امنیت غذایی کشور را دارد.
وی با اشاره به اهمیت جذب سرمایهگذاری در بخش کشاورزی افزود بهرهگیری از تجربه فعالان اقتصادی موفق در زنجیره تولید، میتواند مسیر توسعه پایدار را در استان هموار کند و زمینه ارتقای معیشت روستاییان را از طریق ایجاد ارزش افزوده در محل تولید فراهم سازد.
نقشبندی ادامه داد در این نشست، پیشنهادهایی برای توسعه کشت محصولات راهبردی و صنعتی و تنوعبخشی به الگوی زراعی استان مطرح شد که با توجه به ظرفیتهای بومی و تخصص سرمایهگذاران، میتواند نقش مهمی در تقویت خودکفایی و تأمین مواد اولیه صنایع داخلی ایفا کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین از برنامهریزی برای تدوین یک طرح جامع زنجیره ارزش خبر داد و گفت این طرح از مرحله تأمین نهادهها و بذر تا فرآوری، سردخانه و شبکه توزیع را شامل میشود و زمینه تخصیص خط اعتباری ویژه در سطح ملی را فراهم خواهد کرد.
وی با تأکید بر هماهنگی دستگاههای اجرایی و بانکی استان افزود این برنامه با پیگیری استانداری، نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی دنبال میشود تا بستر اجرای آن در سطح ملی فراهم شود.
نقشبندی در پایان خاطرنشان کرد با همافزایی میان دولت و بخش خصوصی، کردستان در آینده نزدیک شاهد جهشی در تولید، اشتغال و بهرهوری منابع خواهد بود و به الگویی موفق در توسعه مبتنی بر زنجیره ارزش در کشور تبدیل میشود.
