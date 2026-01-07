تالار کتابخانه شهید فکری جم پایگاهی برای شکوفایی استعداد کودکان است

به گزارش خبرگزاری مهر، تالار علم و خلاقیت و ساختکده کتابخانه عمومی شهید محمد فکری جم، بهعنوان یکی از فضاهای آموزشی و ترویجی فعال، بستر مناسبی برای آشنایی دانشآموزان و علاقهمندان با مفاهیم علمی و مهارتهای عملی فراهم کرده است.
در این تالار، دانشآموزان با مجموعهای متنوع از تجهیزات علمی، آموزشی و فنی از جمله مولاژهای متعدد بدن انسان، ابزارآلات فنی و مکانیکی، وسایل آموزشی جغرافیایی و سایر امکانات مرتبط آشنا میشوند که نقش مهمی در یادگیری عمیق و کاربردی آنان دارد.
از دیگر بخشهای جذاب این تالار میتوان به استند لمسی و تعاملی اشاره کرد که به دانشآموزان این امکان را میدهد تا مفاهیم انتزاعی و تصورات غیرملموس ذهنی خود را از طریق مشاهده و تعامل مستقیم، به تجربهای واقعی و قابل لمس تبدیل کنند.
این شیوه آموزشی، علاوه بر افزایش انگیزه یادگیری، موجب تقویت خلاقیت و تفکر علمی در میان دانشآموزان میشود.
از فعالیتهای مهم دیگر تالار علم و خلاقیت و ساختکده کتابخانه عمومی شهید فکری جم، برگزاری نشستهای علمی و فرهنگی ویژه نوجوانان با حضور اساتید، کتابداران و فعالان این حوزه است که با هدف افزایش آگاهی، تقویت روحیه پرسشگری و گسترش تعاملات فرهنگی برگزار میشود.
تالار علم و خلاقیت و ساختکده کتابخانه عمومی شهید فکری جم بهصورت روزانه پذیرای تعداد زیادی از دانشآموزان، معلمان و علاقهمندان به حوزه علم و فناوری است و با ارائه برنامهها و امکانات متنوع آموزشی، گام مؤثری در جهت ارتقای سطح دانش عمومی و ترویج فرهنگ علمآموزی در جامعه برداشته است.
این تالار بهعنوان نخستین و تنها تالار علم و خلاقیت در میان کتابخانههای عمومی استان بوشهر فعالیت میکند و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، ایجاد و توسعه چنین فضاهایی بهتدریج در سایر کتابخانههای عمومی استان نیز در دستور کار قرار دارد.
