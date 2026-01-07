ماجرای جدید بازیکن جنجالی پرسپولیس/ پای پیشنهاد تیم دیگری در میان است!

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای یاسین سلمانی و پرسپولیس وارد فاز تازه‌ای شده و این بار پای کمیته انضباطی و تصمیمات سخت‌گیرانه کادرفنی به میان آمده است. سلمانی، بازیکن جوان سرخ‌ها، بدون اطلاع قبلی کاروان پرسپولیس را در سفر به قطر همراهی نکرد تا همین غیبت ناگهانی، حاشیه‌ای جدی برای تیم ایجاد کند.

طبق پیگیری‌ها اوسمار ویه‌را سرمربی پرسپولیس، نه‌تنها توضیحات شفافی از سوی این بازیکن دریافت نکرده، بلکه پاسخ ندادن سلمانی به تماس‌های تلفنی را نیز رفتاری غیرقابل قبول دانسته است. همین مسئله باعث شده سرمربی برزیلی سرخ‌ها خواهان برخوردی جدی و قاطع با این بازیکن شود؛ برخوردی که پیام روشنی برای سایر نفرات تیم نیز داشته است.

در این میان زمزمه‌هایی از دریافت پیشنهاد یاسین سلمانی از باشگاه مس رفسنجان به گوش می‌رسد؛ پیشنهادی که گفته می‌شود تمایل این بازیکن برای جدایی از پرسپولیس را تقویت کرده است. با این حال، باشگاه پرسپولیس قصد ندارد به‌سادگی از کنار این ماجرا عبور کند. کمیته انضباطی باشگاه، سلمانی را به دلیل تخلف انضباطی به این کمیته احضار کرده و تصمیم دارد با اعمال جریمه سنگین قراردادی، هزینه این رفتار را برای او بالا ببرد.

بر اساس تصمیمات اولیه، علاوه بر جریمه مالی قابل توجه، افزایش مبلغ رضایت‌نامه نیز در دستور کار قرار گرفته تا جدایی احتمالی سلمانی با شرایطی دشوارتر همراه شود. همچنین از این بازیکن خواسته شده به‌صورت رسمی از کادرفنی و مجموعه تیم عذرخواهی کند تا پرونده انضباطی او در مسیر کنترل‌شده‌تری قرار بگیرد.

نکته قابل توجه اینکه اوسمار ویه‌را سلمانی را به دلیل سهمیه زیر ۲۳ سال در لیست تیم حفظ کرده و تاکید کرده است تنها در صورتی با جدایی او موافقت خواهد کرد که این سهمیه برای پرسپولیس دچار مشکل نشود. به عبارتی، سرمربی سرخ‌ها نه‌تنها از رفتار این بازیکن رضایت ندارد، بلکه ادامه حضورش در تیم را هم صرفاً تابع ملاحظات فنی و لیستی می‌داند.

در مجموع یاسین سلمانی حالا در یکی از حساس‌ترین مقاطع دوران حضورش در پرسپولیس قرار گرفته؛ مقطعی که یا با عذرخواهی و پذیرش تبعات انضباطی به تیم بازمی‌گردد، یا باید برای جدایی‌ای پرهزینه و پرحاشیه آماده شود. تصمیم نهایی، بیش از هر چیز به واکنش خود سلمانی و میزان تمکین او از قوانین باشگاه بستگی دارد.