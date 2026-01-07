روایت مهر از انتقاد بازاریان و کسبه بندرعباس به نوسانات ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از بازاریان و کسبه بندرعباس پیش از ظهر چهارشنبه در اعتراض به نوسانات شدید نرخ ارز و پیامدهای آن بر بازار، دست به تجمع اعتراضی زدند.
این تجمع از محدوده پیاده راه حافظ و بازارهای مرکزی بندرعباس آغاز شد و تعدادی از واحدهای صنفی در اعتراض به افزایش هزینهها، کاهش قدرت خرید مردم و نبود ثبات در بازار ارز در آن شرکت کردند.
کسبه و بازاریان معترض، نوسانات ارزی و سیاستهای اقتصادی را از عوامل اصلی بیثباتی در بازار عنوان کرده و خواستار اتخاذ تصمیمات فوری و کارآمد برای کنترل قیمتها و ایجاد ثبات اقتصادی شدند.
این تجمع در فضایی آرام برگزار شد و معترضان خواستار شنیده شدن مطالبات خود از سوی مسئولان و بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی و ارزی کشور شدند.
نظر شما