۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲

کشف ۸ سلاح شکاری غیر مجاز در شاهرود؛ ۶ مخل نظم و امنیت دستگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف هشت قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در این شهر خبر داد و گفت: در پی این عملیات، شش نفر از عوامل مختلکننده نظم و امنیت عمومی دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب چهارشنبه در انجام مأموریت ویژه پلیسی از اجرای پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز شاهرود خبر داد و اظهار داشت: این طرح در راستای ایجاد امنیت محله محور به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به اینکه مأموران هنگام اجرای این مأموریت و در پی اشراف اطلاعاتی پلیس متوجه موارد مشکوک شدند، افزود: شش مخل نظم و امنیت در شاهرود دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه از متهمان هشت قبضه سلاح شکاری غیر مجاز کشف و ضبط شد، ابراز داشت: متهمان برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

شائینی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم تا به محض مشاهده موارد مشکوک مراتب را بلافاصله به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.

