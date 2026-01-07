به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران شامگاه چهارشنبه در نشست با بازاریان پایتخت که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تأکید بر نقش کلیدی بازار در عبور از شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی کشور، گفت: امروز در کنار فشارهای اقتصادی، با جنگ ترکیبی و عملیات روانی دشمن مواجه هستیم و حفظ آرامش و ثبات بازار، یک ضرورت ملی است.
وی با بیان اینکه دشمن تنها در حوزه نظامی فعال نیست، افزود: فضاهای اقتصادی، بانکی، رسانهای و روانی نیز مورد فشار و عملیات دشمن قرار دارند. بار اصلی اقتصاد کشور بر دوش بخش خصوصی و سرمایههای مردمی است و بازار همواره در بزنگاههای تاریخی نقش تعیینکنندهای داشته است.
استاندار تهران با اشاره به نقش بازار پایتخت اظهار کرد: بازار تهران یک بازار منسجم، متحد و تأثیرگذار است و در مقاطع حساس توانسته از بحرانها عبور کند. انتظار ما از بازاریان همراهی برای ایجاد آرامش، ثبات و جلوگیری از التهاب در بازار است.
معتمدیان تأکید کرد که تأمین امنیت بازار تهران بهصورت کامل در دستور کار دستگاههای امنیتی و انتظامی قرار دارد و افزود: هیچگونه نگرانی برای بازگشایی بازار و فعالیت اصناف وجود ندارد و نباید هیچیک از کسبه یا مردم احساس ناامنی کنند.
وی درباره شایعات و فضاسازیها در شبکههای اجتماعی گفت: بخشی از بیثباتیهای بازار ناشی از عملیات روانی، کانالهای غیررسمی و قیمتسازیهای کاذب است و دولت از بیثباتی بازار سود نمیبرد. تلاش ما مداخله هوشمندانه برای حفظ ثبات و حمایت از تجارت و بازرگانی سالم است.
استاندار تهران در پایان با قدردانی از همراهی بازاریان اظهار کرد: دولت و مجموعه مدیریت استان تهران بهصورت شبانهروزی در خدمت فعالان اقتصادی و اصناف هستند و امیدواریم با همدلی و همکاری، از این مقطع حساس عبور کرده و آرامش پایدار در بازار تهران برقرار شود.
