پایداری هوای گلستان تا جمعه؛ بارش باران و برف در راه است

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی وضع هوا، از امروز تا عصر جمعه جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود که در برخی ساعات با وزش باد و بروز پدیده گردوخاک همراه میشود.
وی افزود: آسمان استان گلستان طی امروز و فردا غالباً صاف پیشبینی میشود، اما از اواخر وقت جمعه بهتدریج با عبور یک موج کوتاه ناپایدار، شرایط جوی تغییر خواهد کرد.
ملاحی ادامه داد: با فعالیت این سامانه، افزایش ابر، بارش باران و در مناطق مرتفع بارش برف، مهآلودگی و وزش باد نسبتاً شدید و موقتی در سطح استان رخ خواهد داد.
به گفته این کارشناس هواشناسی، این وضعیت ناپایدار تا روز یکشنبه در استان گلستان تداوم خواهد داشت.
