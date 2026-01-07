  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۸

پایداری هوای گلستان تا جمعه؛ بارش باران و برف در راه است

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم جو نسبتاً پایدار استان تا عصر جمعه خبر داد و گفت: از اواخر وقت جمعه بارش باران، برف در ارتفاعات و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی وضع هوا، از امروز تا عصر جمعه جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود که در برخی ساعات با وزش باد و بروز پدیده گردوخاک همراه می‌شود.

وی افزود: آسمان استان گلستان طی امروز و فردا غالباً صاف پیش‌بینی می‌شود، اما از اواخر وقت جمعه به‌تدریج با عبور یک موج کوتاه ناپایدار، شرایط جوی تغییر خواهد کرد.

ملاحی ادامه داد: با فعالیت این سامانه، افزایش ابر، بارش باران و در مناطق مرتفع بارش برف، مه‌آلودگی و وزش باد نسبتاً شدید و موقتی در سطح استان رخ خواهد داد.

به گفته این کارشناس هواشناسی، این وضعیت ناپایدار تا روز یکشنبه در استان گلستان تداوم خواهد داشت.

