دمای هوای استان مرکزی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر و پیش بینی ادارهکل هواشناسی، به دلیل تداوم پایداری هوا، سکون نسبی جو ظرفیت انباشت آلایندههای جوی تا صبح چهارشنبه وجود دارد که میتواند سبب تداوم انباشت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در برخی از ساعات در اراک و سایر مناطق صنعتی این استان شود.
هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۱۱ استان مرکزی در خصوص مخاطرات ناشی از کاهش کیفیت هوا صادر شده است و به لحاظ دمایی بررسیها از روند افزایشی دمای هوا تا روز پنجشنبه در این استان حکایت دارد.
همچنین بررسیهای فعلی حاکی از ورود یک سامانه بارشی از روز چهارشنبه به کشور است که در صورت عدم تغییر در الگوی نقشهها طی ساعاتی از چهارشنبه شب و روز پنجشنبه موجب برخی بارشها به صورت باران و برف در استان خواهد شد.
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