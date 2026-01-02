به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، سامانه بارشی جدیدی از نواحی شمال غرب وارد کشور می‌شود که به‌تدریج مناطقی از غرب، شمال غرب و شمال کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با شدت کمتر استان مرکزی را نیز در بر خواهد گرفت.

وی افزود: امروز جمعه سامانه جدید موجب افزایش ابر در ساعات بعدازظهر و وزش باد شدید در برخی مناطق به‌ویژه جنوب غرب و غرب خواهد شد و فعالیت بارشی این سامانه به‌صورت بارش پراکنده برف و باران طی بعدازظهر و شب جمعه در برخی نواحی غرب و شمال این استان رخ خواهد داد.

هرچند این بارش‌ها در مجموع قابل ملاحظه نخواهد بود، اما احتمال شدت گرفتن موقت بارش‌ها در برخی مناطق وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی و گردنه‌های استان مرکزی به‌ویژه در نیمه شمالی شود.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد روز شنبه احتمال بارش در همه مناطق استان مرکزی وجود دارد و لازم است رانندگان و شهروندان ضمن رعایت نکات ایمنی، برای شرایط جوی پیش‌رو آمادگی داشته باشند.