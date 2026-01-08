تداوم هوای ناسالم در مشهد؛۹ منطقه در شرایط قرمز قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز پنجشنبه هجدهم دیماه با ثبت عدد ۱۲۳ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۳۵ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

کیفیت هوا در مناطق صدف، ساختمان، نخریسی، ویلا، سجاد، رسالت، طرق، تقی آباد و هفت حوض در وضعیت قرمز و در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد و در بقیه مناطق سطح شهر مشهد هوای ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.