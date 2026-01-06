هشدار خود مراقبتی برای شهروندان مشهدی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یزدان‌جو از صدور هشدار خود مراقبتی برای شهروندان مشهدی با توجه به پایداری و انباشت آلاینده‌های جوی، پیرو هشدار نارنجی هواشناسی استان در این کلانشهر برای روز چهارشنبه (۱۷ دی ماه) خبر داد.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: پیرو درخواست دانشگاه علوم پزشکی مشهد و هشدار نارنجی هواشناسی خراسان رضوی، کارگروه آلودگی هوای استان تشکیل و در این راستا هشدار خودمراقبتی برای شهروندان صادر شد.

وی اظهار کرد: بر این اساس شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف ترددهای غیرضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی از درگیر شدن با این آلاینده‌ها پیشگیری کنند.

یزدان جو اضافه کرد: در این شرایط، تمامی شهروندان بویژه افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تاکید کرد: شهروندان در مشهد از پیاده‌روی و ورزش‌های عمومی در فضای باز تا حد امکان خودداری و امور خود را به وقت دیگری موکول کنند

به گفته وی، شهرداری مشهد بایستی از طریق سامانه‌ها و بلندگوهای داخل پارک نسبت به صدور هشدار جهت عدم انجام هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز اقدام کند.

یزدان جو گفت: همچنین مقرر شد بر اساس هشدار صادر شده از این اداره کل به دستگاه‌های متولی اقدامات لازم سریعاً صورت پذیرفته و همچنین دانشگاه علوم پزشکی نسبت به استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس با جانمایی مناطق آلوده‌تر و پر تردد اقدام کند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی همچنین از تمامی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های فعال در مشهد درخواست کرد تا با اطلاع‌رسانی مناسب زمینه مشارکت عمومی در کاهش ترددها و رعایت هشدارهای خود مراقبتی را فراهم کنند.