علی سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح شخصیت و منش برادر شهیدش، محمد سهرابی، اظهار کرد: نگاه شهید بر این اصل استوار بود که اگر جوانان را نتوانیم جذب کنیم، جذب بیگانه و دشمن میشوند و بهجای برخورد سلبی و گارد گرفتن در برابر آنان، باید از مسیر گفتوگو، رفاقت و همدلی وارد شد.
وی افزود: برادر شهیدم معتقد بود زمانی که با جوانان گفتوگو میکنیم، متوجه میشویم در عمق وجود آنان کینه و کدورتی وجود ندارد و چهبسا در برخی موارد از ما نیز آگاهتر و قویتر باشند.
برادر شهید شهرابی خاطرنشان کرد: شهید محمد سهرابی از جمله افرادی بود که در طول دوران خدمت خود در منطقه کردستان، با فتنهگران داخلی و خارجی بهصورت عملی و مقتدرانه مقابله کرد و این ایستادگی صرفاً در حد شعار نبود، بلکه با تمام وجود مواضع روشنی در برابر جریانهای معاند اتخاذ میکرد.
وی ادامه داد: برادرم در دوران خدمت در کردستان، در مقابل تجزیهطلبان وابسته به کشورهای اطراف ایستادگی کرد و در این مسیر بارها مجروح شد، اما هرگز از مواضع خود عقبنشینی نکرد.
سهرابی با اشاره به نگاه شهید نسبت به جوانان حاضر در آشوبها تصریح کرد: شهید معتقد بود بسیاری از این جوانان تحت تأثیر فریب لیدرهای خارجنشین قرار گرفتهاند و اغلب کمسنوسال هستند؛ بنابراین باید با نگاهی دلسوزانه با آنان برخورد کرد تا به دامان انقلاب و کشور بازگردند.
وی اظهار کرد: در دوران مسئولیت، اقدامات متعددی برای جذب جوانان انجام داد و همواره تلاش میکرد از ظرفیت گفتوگو و مهربانی برای ارتباط با نسل جوان استفاده کند.
این برادر شهید با بیان خاطرهای از منش اخلاقی شهید گفت: در دوران مسئولیت ایشان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جوانی بههمراه پدرش برای جذب به سپاه ناحیه مراجعه کرده بود که به دلیل ظاهر نامناسب، مورد بیتوجهی برخی قرار گرفته بود، اما شهید با عطوفت و خوشرویی با آن جوان برخورد کرد و گفت امروز کشور به جوانانی مانند شما نیاز دارد.
وی افزود: همان جوان بعدها نقل میکرد که اخلاق و رفتار شهید سهرابی سبب شد با انگیزه در سپاه خدمت کند و امروز بهعنوان یکی از نیروهای موفق شناخته شود.
سهرابی تأکید کرد: برادر شهیدم در برابر سران فتنه هیچگونه مماشاتی نداشت، اما در مواجهه با جوانانی که نشانههایی از بازگشت در آنان میدید، تا آخرین لحظه از گفتوگو، تذکر و اقناع استفاده میکرد، چراکه باور داشت دشمن آنان را اغفال کرده و هنوز راه بازگشت برایشان وجود دارد.
وی ادامه داد: شهید حتی در مواردی با مخالفان از مسیر مدارا وارد میشد تا اگر بارقهای از امید باقی مانده، زمینه بازگشت آنان فراهم شود.
برادر شهید با اشاره به دغدغههای اجتماعی شهید گفت: برادر شهیدم همواره نگران فاصله میان برخی مسئولان و فرزندانشان بود و معتقد بود نبود گفتوگو و درک متقابل، جوانان را به تقابل میکشاند.
سهرابی خاطرنشان کرد: شهید در حوزه استحفاظی خود، با برگزاری جلسات مستمر با مسئولان شهرستان، تلاش میکرد ارتباط مستقیم مدیران با مردم، بهویژه در ۷۰ روستای تحت مدیریت خود، حفظ شود تا مشکلات از نزدیک شنیده و پیگیری شود.
وی افزود: شهید محمد سهرابی صرفاً یک فرمانده امنیتی نبود، بلکه در مسائل اجتماعی، معیشتی و اقتصادی در کنار مردم حضور داشت و خود را همراه آنان میدانست.
سهرابی تصریح کرد: برادر شهیدم معتقد بود هزینه آشوبگری در خیابانها بهمراتب سنگینتر از برکناری یک مدیر ناکارآمد است، چراکه تبعات آشوب میتواند آینده جوانان را برای همیشه تحت تأثیر قرار دهد و بازگشت آنان را دشوار کند.
وی با اشاره به مستندات تصویری باقیمانده از شهید گفت: فیلمهایی از ایشان وجود دارد که نشان میدهد در سختترین شرایط جوی و کولاک شدید برف، برای حفظ امنیت کشور از جان مایه میگذاشتند.
این خبرنگار در پایان با بیان اینکه از شهید محمد سهرابی فرزندی نخبه و خوشاخلاق به یادگار مانده است، گفت: آخرین پیامک شهید به یکی از همکارانش درباره کمک مالی به خانوادهای نیازمند بود که حتی توان تعمیر ماشین لباسشویی خود را نداشتند؛ این پیام نشاندهنده روحیه ایثار و مردمی بودن ایشان تا آخرین لحظات زندگی است.
وی خاطرنشان کرد: اگر غیر از شهادت نصیب برادر شهیدم میشد، جای تعجب داشت؛ چراکه او در مسیر و خطمشی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گام برداشت و در نهایت نیز به ایشان پیوست.
نظر شما