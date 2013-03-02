ساختمان جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز شامگاه جمعه با حضور سید محمد حسینی مورد بهره برداری قرار گرفت.

این ساختمان با زیربنای 700 مترمربع و اعتبار 400 میلیون تومان از محل اعتبارات عمرانی استانی ساخته شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه 11 اسفندماه به منظور شرکت در چند برنامه فرهنگی هنری به خوزستان سفر کرد.

حضور در کنگره محدث کبیر علامه سید نعمت الله جزایری، سخنرانی در جمع راهیان نور هویزه،ادای احترام به شهدای هویزه و گتوند، افتتاح ساختمان جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز، افتتاح مجتمع فرهنگی گتوند از جمله برنامه های سفر یکروزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خوزستان بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در سفر یکروزه خود به استان، با حضور در کتابخانه سیار مستقر در شهرستان گتوند چندین جلد کتاب به این کتابخانه اهدا کرد.