به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده پنجشنبه شب در آئین نکوداشت حماسه خوان صادق که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حسینیه ثارالله دزفول برگزار شد، اظهار کرد: امشب گرامیداشت یک شخصیت ارجمندی است که قریب به نیم قرن خدمت آن ارادت داریم برگزار شد که حقیقتاً تأثیر وی در دوران دفاع مقدس شگرف و فوق العاده بود.

استاندار خوزستان گفت: حاج صادق آهنگران تأثیر و طنین خاصی در صدایش دارد که نشان می‌دهد سخن دلپذیر وی برآمده از یک دلِ سخن پذیر است.

وی ادامه داد: تأثیر سرودها، نوحه‌ها، مداحی‌ها و آواهای حاج صادق در شب‌های عملیات را فراموش نمی‌کنیم که پشت دشمن را به لرزه در می‌آورد، نسل جوان ما امروز باید با چنین شخصت هایی آشنا شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: خدمتی که حاج صادق آهنگران انجام داد بی نظیر بود، از صمیم قلب برای این سرباز صادقِ ولایت آرزوی طول عمر با صحت، سلامت، عزت و توفیق روزافزون دارم و صمیمانه از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مجلس نورانی سپاسگزارم.