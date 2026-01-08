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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

فرماندار ورامین: هیچ کمبودی در تولید و عرضه روغن در شهرستان وجود ندارد

فرماندار ورامین: هیچ کمبودی در تولید و عرضه روغن در شهرستان وجود ندارد

ورامین- فرماندار ورامین، از تأمین پایدار روغن در شهرستان خبر داد و گفت: هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تولید و عرضه روغن در ورامین وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، صبح پنجشنبه، در حاشیه بازدید بازدید اعضای شورای تأمین ورامین از یک واحد روغن کشی، از تأمین پایدار روغن در ورامین خبر داد و گفت: هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تولید و عرضه روغن در ورامین وجود ندارد.

عباسی در ادامه اظهار کرد: این بازدید با هدف ایجاد اطمینان خاطر برای مردم شهرستان و بررسی میدانی روند تولید، توزیع و عرضه انجام شد.

وی افزود: خوشبختانه خطوط تولید این مجموعه نه‌تنها متوقف نیست، بلکه فعال‌تر از گذشته در حال فعالیت است و با توجه به مواد اولیه‌ای که دریافت می‌شود، فرآیند عرضه محصولات به‌صورت منظم در فروشگاه‌های مربوطه در حال انجام است.

فرماندار ورامین با تأکید بر نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: به مردم عزیز شهرستان ورامین اطمینان می‌دهم که در حوزه تولید و عرضه روغن هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد و شرایط کاملاً تحت کنترل است.

کد مطلب 6717541

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