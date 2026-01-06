به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا طحان شامگاه سه شنبه در گفتگو با رسانهها پیرامون عرضه محصول روغن در استان سمنان با تاکید بر اینکه هم اکنون وضعیت روغن برای استان در شرایط پایدار است، ابراز داشت: کمبودی به لحاظ روغن در سطح عرضه وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه سهمیه بندی رسمی برای روغن در استان سمنان اعمال نشده است، افزود: عرضه روغن در فروشگاههای زنجیرهای پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان است.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان سمنان با تاکید بر اینکه محدودیت عرضه روغن در فروشگاههای زنجیرهای از سوی خود فروشگاهها بوده است، ابراز داشت: این تصمیم از سوی دستگاههای نظارتی نبوده است.
طحان با اشاره به اینکه مسائل ارزی کشور بر روی روغن تأثیر گذاشته است، تصریح کرد: تأخیر در تخصیص ارز به واردکنندگان و ورود دانههای روغنی و مواد اولیه از جمله عوامل اثر گذار روی روغن بوده است.
وی اضافه کرد: کمبود روغن ۱۷ کیلویی باعث شد تا برخی خانوادهها مازاد بر نیاز آن را خریداری و باعث اعمال محدودیت شده است ولی ذخایر موجود برای چند ماه آینده کافی خواهد بود
