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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

بخشدار خارگ: ۸ تن برنج حمایتی برای بازار جزیره تامین شد

بخشدار خارگ: ۸ تن برنج حمایتی برای بازار جزیره تامین شد

خارگ- بخشدار ویژه خارگ از تأمین هشت تن برنج حمایتی تنظیم بازار برای عرضه در بازار جزیره خارگ خبر داد.

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌منظور تنظیم بازار و تأمین نیازهای معیشتی مردم، با پیگیری بخشداری ویژه خارگ و همکاری جهاد کشاورزی استان بوشهر، هشت تن برنج حمایتی برای بازار جزیره خارگ تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اینکه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از اولویت‌های اصلی دولت در بخش ویژه خارگ است، افزود: در این راستا اقدامات نظارتی و تأمینی به‌صورت مستمر در حال اجرا است.

حسین‌پور بیان کرد: به‌منظور سهولت در توزیع برنج تنظیم بازار، فروشگاه نیروی هوایی به‌عنوان عامل توزیع تعیین شده و زمان عرضه از طریق فضای مجازی و رسانه‌های محلی اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی ادامه داد: توزیع این کالا با نظارت نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد شد.

بخشدار ویژه خارگ تأکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده در زمینه تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، وضعیت تأمین این اقلام در جزیره خارگ مطلوب و پایدار است.

کد مطلب 6717561

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