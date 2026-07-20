نگهدار حسینپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید میدانی از روند ذخیرهسازی و توزیع آب در سطح شهر اظهار کرد: با برنامهریزی مناسب و تلاشهای شبانهروزی مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری خارگ، فرآیند ذخیرهسازی و توزیع آب شرب در محدوده شهری به شکل مطلوبی در حال انجام است و این خدمات نقش مهمی در تأمین رفاه شهروندان دارد.
وی با تقدیر از همکاری دستگاههای اجرایی در حوزه تأمین آب افزود: جا دارد از مجموعه شرکت پایانههای نفتی ایران نیز به واسطه همکاری مؤثر در تأمین آب مورد نیاز محدوده شهری خارگ قدردانی کنم که با تعامل و همراهی مناسب، زمینه پایداری خدماترسانی به شهروندان را فراهم کردهاند.
بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب بیان کرد: هرچند در حال حاضر وضعیت ذخیرهسازی و توزیع آب مناسب است، اما از همه همشهریان عزیز انتظار داریم با رعایت الگوی صحیح مصرف و صرفهجویی در استفاده از آب، ما را در حفظ این شرایط یاری کنند.
حسینپور خاطرنشان کرد: آب، سرمایهای ارزشمند و حیاتی است و مشارکت مردم در مصرف بهینه، نقش مهمی در استمرار خدمات پایدار و عبور موفق از فصل گرم سال خواهد داشت.
وی تأکید کرد: دستگاههای خدماترسان در جزیره با آمادگی کامل، روند تأمین و توزیع آب را به صورت مستمر رصد میکنند تا شهروندان بدون دغدغه از این خدمت بهرهمند شوند.
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