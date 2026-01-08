شروع دوباره معاملات مستقیم ارز تجاری در مرکز مبادله ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد معاملات مستقیم ارز تجاری که به‌دلیل تغییرات ساختاری و فنی در این بازار به‌طور موقت متوقف شده بود، از روز شنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ از سر گرفته می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، در پی اعمال تغییرات در بازار ارز تجاری طی هفته جاری و ادغام تالارهای اول و دوم معاملاتی، زیرساخت لازم برای انجام معاملات غیرمستقیم بازرگانان فراهم شد و تجار طی این مدت توانستند معاملات خود را به‌صورت غیرمستقیم انجام دهند.

این گزارش می‌افزاید، به‌دلیل ادغام تالارهای معاملاتی و ضرورت اعمال تغییرات فناورانه در سامانه معاملات، امکان انجام معاملات مستقیم ارز تجاری به مدت سه روز متوقف شده بود. با این حال، پس از انجام اصلاحات فنی و تکمیل فرآیندهای لازم، در حال حاضر امکان انجام معاملات مستقیم در بازار ارز تجاری مجدداً برقرار شده است.

بر این اساس، بازرگانان می‌توانند از روز شنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، مطابق روال گذشته، معاملات مستقیم ارز تجاری خود را در مرکز مبادله ایران انجام دهند.